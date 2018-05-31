Tapclick - монетизация мобильного трафика (CPI/CPA)

Отправлено Сегодня, 06:36

Уважаемые вебмастера!

Рады представить на данном форуме мобильную сеть Tapclick.biz - http://tapclick.biz/

fullscreen, native, topscroll, interstitials, custom HTML5). Tapclick.biz - это глобальная платформа для монетизации мобильного трафика всех стран и устройств на ваших вебсайтах. Работаем с крупнейшими рекламодателями в мобильной индустрии по модели CPI/CPA. Для вебмастеров большое количество адаптивных форматов рекламы для ваших сайтов ().

Многие пользователи выходят в интернет со смартфонов/планшетов и перестают видеть классические форматы рекламы. Доход с контекста, тизеров и баннеров начинает мало кого устраивать.

Рекламодатели в свою очередь бюджеты перераспределяют в CPA (с оплатой за результат).

Заработок в CPA высокий, но вебмастерам приходится много времени тратить на подбор офферов, промо материалов. Офферы часто останавливаются, приходится все время менять трекинг ссылки, баннеры, подключать новых рекламодателей. В конце концов заработок иногда долгое время еще остается в холде.

Решения, предлагаемые Tapclick

- Адаптивные рекламные форматы с оплатой за установку и конверсии (CPI/CPA);

- Монетизация трафика из более 200 стран в автоматическом режиме;

- Отсутствие холда. Еженедельные выплаты на Webmoney.

- Принимаем сайты на любых языках, промо автоматически подстраиваются;

- Настройка баннеров по размеру и частоте показов в личном кабинете;

- Простая установка кода за 2 минуты;

- Качественные промо материалы.

Преимущества Tapclick

- Собственные технологии таргетинга, учитывающие тематику сайта, географию посетителя, ОС, тип устройств;

- Автоматические выплаты каждую неделю. Заявки на вывод не нужно создавать, все на автомате;

- Асинхронный рекламный код. Отрисовка вебстраниц для пользователей происходит без задержек;

- Реферальная программа: платим 5% от дохода привлеченных партнеров.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Q: Нужно ли иметь мобильную версию сайта или адаптивный дизайн, что бы работать с вами?

A: Наши баннеры одинаково работают на всех типах сайтов, вне зависимости есть у вас мобильная версия или нет.

Q: Сколько можно заработать?

A: Все зависит от показателей вашего трафика (география, устройства, тематика сайта). Пример статистики партнера с развлекательным трафиком.

Q: Я могу самостоятельно выбирать офферы в CPI-сетях и крутить на сайтах, в чем преимущество Tapclick?

A: Вы можете работать с любой партнерской сетью и при этом вручную отбирать офферы, искать креативы, размещать баннеры на сайтах. Как только рекламодатель остановит оффер, заработок остановится и всю работу нужно будет выполнять снова. Мы предлагаем автоматизированное решение - простую установку кода и еженедельные выплаты без холда. С кем работать - выбор исключительно ваш.

Контакты

Skype: tapclick.support

Email: support@tapclick.biz

Рекламодателям: advert@tapclick.biz