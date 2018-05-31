Евгений Стриж раздает деньги в управление?!.

Автоматический трейдинг криптовалютой - это хорошо...
Но!.. В ручном режиме мы зарабатываем гораздо больше!
Почему?..
Бот действует предельно аккуратно, и только наверняка. В ручном режиме мы видим больше нюансов ситуации, которая сейчас происходит в рынке и действуем активнее.
Почему?..
Бот действует предельно аккуратно, и только наверняка. В ручном режиме мы видим больше нюансов ситуации, которая сейчас происходит в рынке и действуем активнее.
Поэтому ни один бот не заменит хорошего управляющего!
Скальпинг на крипторынке только-только начинает развиваться. Сегодня это не только прибыльное, но и ОЧЕНЬ увлекательное занятие!
Не стоят в стороне и люди с деньгами. Уже сформировался целый рынок желающих инвестировать в хороших криптотрейдеров.
Но специалистов не хватает. Именно поэтому мы будем ВЫРАЩИВАТЬ управляющих из участников тренинга «Автотрейдинг на криптовалюте».
Задаетесь вопросом «Зачем нам это?!»
Тогда смотрите видео: https://www.infoclub...0813?pid=108769
Тогда смотрите видео: https://www.infoclub...0813?pid=108769