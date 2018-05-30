Большие Скидки ко Дню Сеошника - ТОП База, SEO-софт, руководства

Отправлено Сегодня, 14:51

Большая Акция на День SEO-Специалиста.

До конца мая есть 2018 много разных SEO-скидок до 60% на лучшие инструменты и обучение SEO.

Скидки 50-60% на мою ТОП Базу, которая является инструментом, облегчающим размещение на форумах, досках объявлений, в каталогах фирм, сайтов, в пресс-релизовых и новостных сайтах, в соцсетях и блогах, отзовиках и про. — для получения естественных бесплатных ссылок и привлечения реальной целевой аудитории на этих сайтах.

Скидки 60% на лучшие учебники по SEO от хорошо известного автора — Dr.Max. Учебники от апреля и мая 2018 года

Я в соавторстве написала большую практическую главу про крауд-маркетинг в учебнике «SEO-Монстр 2018» - от 16 мая. Всего в учебнике 430 страниц как пошаговых практических инструкций по всем основным направлениям и факторам ранжирования, так и SEO-хаков и нестандартных методов продвижения.

Другой учебник — «SEO-Гуру 2018» рассказывает очень актуальные моменты по мобильному продвижению и SEO в Google на момент сильных изменений весной и летом 2018 года.

Оба учебника обязательны к чтению тем, кто занимается этим направлением.

Еще есть большая скидка на 9-недельные курсы по SEO, которые я считаю лучшими как за их очень эффективный формат выполнения домашек, в ходе которых прокачивается выбранный вами сайт, так и за личное участие и ответы на любые вопросы по проекту одного из самых известных и отпытных SEO-экспертов Рунета — Дмитрия Шахова, который и ведет этот курс. Подходят и новичкам, и среднему уровню. У курсов есть много разных дополнительных бонусов.

Есть повышенная скидка на мощнейший софт для автоматизированной раскрутки — Xrumer. В том числе в соцсетях Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, для продвижения видео на Youtube и т.д.

Это — основные предложения, я оставила для акции только лучшее в своих направлениях.

Акция приурочена к Дню Сеошника, и является благотворительной, поэтому скидки впервые настолько большие и всего НА 4 дня - до 31 мая включительно.

Все это смотрите с подробностями тут:

Такого еще не было, и никакого повторения таким выгодным условиям не будет.