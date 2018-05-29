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Попытка экономической диверсии?!.

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:45

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 23:45

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В правительстве Дмитрия Медведева обсуждают возможность повышения НДС с 18% до 20% для выполнения нового «майского указа» президента России Владимира Путина. 
Я не знаю, чем уж там таким руководствуется Путин, оставляя во власти, как самого Медведева, так и всю эту либероидно-прозападную клику, но на мой взгляд - пока эти западные подстилки будут рулить экономикой, никакого экономического роста и роста ВВП нам, увы, не видать!
       
Бюджет - профицитен. Нефть - уже перевалила за отметку 70$ и в перспективе ближайших лет будет только расти. При этом - в Пиндостане хранятся совершенно умопомрачительные наши деньжищи, работающие на ИХ, пиндостанскую экономику, а не на нашу. Спрашивается - нахрена повышать налоги, вгоняя и без того "обескровленную" нашу экономику в ступор и окончательно лишая и без того небогатое наше население покупательной способности?!
      
Что будет, если эту дурь действительно примут-таки?..
        
Во-первых, бизнес начнет активно пытаться уходить от этого завышенного НДСа, частично уходя в серую зону, а это - дополнительный криминал! 
Во-вторых, тот же бизнес начнет частично перекладывать НДС на покупателей своей продукции, а это - резкий скачок цен НА ВСЁ.
Далее - неизбежный "кошмаринг" бизнеса силовыми структурами (за попытку уйти от НДСа), падение продаж во всех секторах экономики, обнищание населения, замедление всех экономических процессов в стране...
Неизбежный итог - экономический коллапс, вместо роста и развития!
       
И ведь пытаются эту гадость протащить под видом исполнения «майского указа» Путина! 
То есть, попутно еще и президента подставить хотят, как я понимаю?!
         
Надеюсь, все же, что либо это банальная "утка", либо - здравый смысл возьмет верх и данный бред о повышении НДС не будет-таки принят...

      
       
       

 


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