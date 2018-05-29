Попытка экономической диверсии?!.

Отправлено Вчера, 23:45

Я не знаю, чем уж там таким руководствуется Путин, оставляя во власти, как самого Медведева, так и всю эту либероидно-прозападную клику, но на мой взгляд - пока эти западные подстилки будут рулить экономикой, никакого экономического роста и роста ВВП нам, увы, не видать!

Бюджет - профицитен. Нефть - уже перевалила за отметку 70$ и в перспективе ближайших лет будет только расти. При этом - в Пиндостане хранятся совершенно умопомрачительные наши деньжищи, работающие на ИХ, пиндостанскую экономику, а не на нашу. Спрашивается - нахрена повышать налоги, вгоняя и без того "обескровленную" нашу экономику в ступор и окончательно лишая и без того небогатое наше население покупательной способности?!

Что будет, если эту дурь действительно примут-таки?..



Во-первых, бизнес начнет активно пытаться уходить от этого завышенного НДСа, частично уходя в серую зону, а это - дополнительный криминал!

Во-вторых, тот же бизнес начнет частично перекладывать НДС на покупателей своей продукции, а это - резкий скачок цен НА ВСЁ.

Далее - неизбежный "кошмаринг" бизнеса силовыми структурами (за попытку уйти от НДСа), падение продаж во всех секторах экономики, обнищание населения, замедление всех экономических процессов в стране...

Неизбежный итог - экономический коллапс, вместо роста и развития!

И ведь пытаются эту гадость протащить под видом исполнения «майского указа» Путина!

То есть, попутно еще и президента подставить хотят, как я понимаю?!



Надеюсь, все же, что либо это банальная "утка", либо - здравый смысл возьмет верх и данный бред о повышении НДС не будет-таки принят...





