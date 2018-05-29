[КОМПОТ ШОКИРУЕТ!] +445% за 1 неделю! И ещё 19 прибыльных стейтментов

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Крик души Артёма Дудкевича - топ-менеджера изд-ва Info-DVD.Ru:



"...Я не спал прошлой ночью, было много работы по моим проектам. Под утро появилась усталость и сонливость…

Но мне нужно было проверить отчёты участников конкурса трейдеров «COMPOT». И сонливость как рукой сняло!

Я В ШОКЕ! Таких результатов я никак не ожидал в первую неделю конкурса…

Ещё не все отчёты опубликованы. Но уже 20 участников показали прибыль - 3, 7, 10 , 24, 445% за первую неделю!

Ребята, у меня теперь есть к вам огромный вопрос: Чего вы ждёте?!."