Заработок в инстаграмм 100$ за каждые 1-2дня.

Отправлено Сегодня, 15:01

Продам серую схему заработка в инстаграмм.

Подойдет для новичков и для тех кто еще не зарабатывал в интернете и не знает с чего начать.

Заработок от 100$ за 1-2 дня работы. Прекрасно подойдет для студентов, т.к. работа с телефона(когда нечего делать на парах).

Работа не трудная, времени занимает мало.



Работать возможно не только с русскоязычной аудиторией, но и с англоязычной(заработаете больше).



Цена: 1000 руб.

Для конкретики и покупки пишите в скайп - sergeirai или емайл topninecasino@gmail.com