Заработок в инстаграмм 100$ за каждые 1-2дня.

Продам серую схему заработка в инстаграмм.
Подойдет для новичков и для тех кто еще не зарабатывал в интернете и не знает с чего начать.
Заработок от 100$ за 1-2 дня работы. Прекрасно подойдет для студентов, т.к. работа с телефона(когда нечего делать на парах).
Работа не трудная, времени занимает мало.
Работать возможно не только с русскоязычной аудиторией, но и с англоязычной(заработаете больше).
Цена: 1000 руб.
Для конкретики и покупки пишите в скайп - sergeirai или емайл topninecasino@gmail.com