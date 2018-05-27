BitFlip - партнерская программа криптовалютной биржи.

Отправлено Сегодня, 09:36

Здравствуйте, уважаемые участники форума.

Компания BitFlip Limited предлагает Вам участие в партнерской программе по привлечению криптовалютных трейдеров на наш сервис.

Партнерская программа предоставляет возможность зарабатывать на привлечении трейдеров на площадку. Каждый привлеченный пользователь навсегда закрепляется за вашим аккаунтом. Для участия требуется регистрация.

- ДОХОД ДО 70% - С каждого привлеченного трейдера Вы зарабатывает от 40% до 70% со всех сделок

- ВЫПЛАТА РАЗ В НЕДЕЛЮ - Каждый вторник за прошлую неделю с понедельника по воскресенье

- COOKIE ЖИВУТ 30 ДНЕЙ - Даже если привлеченный пользователь вернется позже, он останется за вами при регистрации

Весь Ваш заработок распределяется между валютными кошельками, в зависимости от того, какой валютой торгуют Ваши рефералы. Вы можете использовать эти средства для торгов на бирже или вывести их на другие платежные системы.

На чем вы зарабатываете?

Каждый участник программы получает 40% от доходов, генерируемых привлеченными пользователями на площадку. Индивидуально процент может быть повышен до 70%.Начисления происходят с доходов, основанных на сделках. Биржа берет 0.1% с актива каждой сделки. Партнер получает свой процент с комиссии биржи на актив по сделке, совершаемую привлеченным пользователем. Партнер получает проценты с нашей комиссии на депозиты. Проценты на выводы устанавливаются минимально допустимыми, поэтому с вывода пользователя доход не получает никто, в том числе и биржа.

Как принять участие в программе?

Для начала вам нужно зарегистрироваться на площадке. Далее нажмите на свое имя вверху, далее слева меню "Партнерская программа". В этом разделе вы найдете специальную ссылку, по которой нужно привлекать трейдеров. Привлекать трафик можно на любую страницу, главное, сохранить параметр в ссылке.

Ссылка на сайт - https://bitflip.cc