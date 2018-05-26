[Бесплатный тест] ProxyTank быстрые Backconnect RU прокси IPv4

Отправлено Сегодня, 18:55

Backconnect — это особый вид прокси с большим количеством IPv4 адресов из разных подсетей разных провайдеров и городов России.

Собственная обновляемая сеть соксов — 22000 IP. Из 22000 адресов 6000 в онлайне (онлайн динамичен: ночь-утро - меньше, день-вечер - больше), с постепенной ротацией в течении суток. Одни соксы уходят на отдых, на их место становятся следующие, возможны незначительные суточные колебания.



Бесплатный тест на 24 часа для новых пользователей!

ГЕО: RU 90%

Поддерживаемые протоколы: socks (4/5), http(s) на одном порту

Открыты все порты, в том числе 25 и 465

Соксы хорошо подходят для: email рассылок, парсинга, накруток, работы с соц. сетями, SEO софта Scrapebox, SeNuke, Sick Submitter, Bookmarkwiz, Xgram, Xrumer, Hrefer, ZennoPoster, A-Parser, авторегистраций, кликов и прочего...

Неограниченный трафик

Большое множество подсетей, провайдеров

Полная анонимность

Подключение возможно с 3 IP, можно изменять любое количество раз в личном кабинете

Список прокси обновляется каждые 60 секунд

Моментальная автоматическая активация

FAQ

Количество потоков - максимальное число одновременных соединений

Мы не оказываем помощь с настройкой Вашего софта

Цены

Доступ на 30 дней 400 потоков - $70

Доступ на 7 дней 250 потоков - $30

Доступ на 1 день 200 потоков - $5

Количество потоков можно увеличивать.



Наши контакты

SKYPE: proxybunker

ICQ: 688223311

Чат на сайте proxytank.ru

tags:

Купить прокси для вконтакте, Vk, одноклассники, твиттер, авито, Avito, яндекс, Google, Gmail, Youtube, Facebook, Instagram, Linkedin, Hotmail, Tumblr, Tagged, Pinterest, FriendFeed, Reddit, Viuly, Tinder, Snapchat