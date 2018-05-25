УНИКАЛЬНЫЙ АИРДРОП ТРОНА (TRX), 88 МОНЕТ ЗА ВСТУПЛЕНИЕ В ГРУППУ ТЕЛЕГР

Уникальный АирДроп Трона (TRX), 88 монет за вступление в группу Телеграмм!
Заработай 800р за 5 минут.
Трон прыгает как Биток. Возможно даже и 2000р за 5 минут.
Смотрим видео обязательно.
TRX Баунти Трон. TRX Airdrop Bounty. 88 Token FREE!
Бесплатная Аирдроп (AirDrop) Баунти (Bounty) акция по монетке Трон (TRX):
бесплатно на 88 TRX токенов:
Цена монеты TRX стоит 0.07$, цена будет расти.
ВСЕМ ПОМОГУ С ПОДДЕРЖКОЙ.
И ДАМ СХЕМУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ.
2. Ввести эфириум кошелек
3. Вступить в телеграмм группу - ввести инвайт код
4. Вступить в телеграмм канал
Затем отправьте всем своим друзьям и знакомым свою
реферальную ссылку и все они тоже заработают Бесплатные токены.
Монетка 31 мая переходит на свой собственный блокчейн
и уже в июне листится на ведущие биржи-Битрекс, Битфайнекс, Бинанс!
Ценник может улететь до доллара за монету!
За поддержкой пишите в Телеграмм: @airdropsell
Также всем моим подписчикам. Буду скидывать Годные схемы.