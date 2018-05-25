УНИКАЛЬНЫЙ АИРДРОП ТРОНА (TRX), 88 МОНЕТ ЗА ВСТУПЛЕНИЕ В ГРУППУ ТЕЛЕГР

Отправлено Сегодня, 15:05

Уникальный АирДроп Трона (TRX), 88 монет за вступление в группу Телеграмм!

Заработай 800р за 5 минут.

Трон прыгает как Биток. Возможно даже и 2000р за 5 минут.

Смотрим видео обязательно. https://youtu.be/qmUEFOdmeOQ

TRX Баунти Трон. TRX Airdrop Bounty. 88 Token FREE!

Бесплатная Аирдроп (AirDrop) Баунти (Bounty) акция по монетке Трон (TRX):

бесплатно на 88 TRX токенов:

Цена монеты TRX стоит 0.07$, цена будет расти.

ВСЕМ ПОМОГУ С ПОДДЕРЖКОЙ.

И ДАМ СХЕМУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ.

2. Ввести эфириум кошелек

3. Вступить в телеграмм группу - ввести инвайт код

4. Вступить в телеграмм канал

Затем отправьте всем своим друзьям и знакомым свою

реферальную ссылку и все они тоже заработают Бесплатные токены.

Монетка 31 мая переходит на свой собственный блокчейн

и уже в июне листится на ведущие биржи-Битрекс, Битфайнекс, Бинанс!

Ценник может улететь до доллара за монету!

За поддержкой пишите в Телеграмм: @airdropsell