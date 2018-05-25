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О наших негативных эмоциях. Бесплатный вебинар для женщин.

Автор темы Tomalogy, Сегодня, 09:50

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#1 Tomalogy

Tomalogy

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Отправлено Сегодня, 09:50

21 июня, в 20.00 по Москве, состоится бесплатный вебинар от Натальи Вовк и Александра Ищенко, экспертов в области самопознания и осознанности, о том, как работать со своими негативными эмоциями и состояниями без вреда для себя и окружающих.

В программе:
— о трех уровнях интеллекта;
— о правильном переживании эмоций;
— о ссорах по пустякам;
— о нашей привычной схеме «кто виноват и что делать?»;
— о подавлениях и компенсациях, или как не заедать стресс;
— о влиянии будущего на наши эмоции, или «наше подсознание шуток не понимает»;
— о самоотрицании и его последствиях;
— об очарованиях и разочарованиях;
— об открытости чувств;
— о женской провокационности, или «на каком свете я нахожусь»?;
— об осознании наших ран, или «все мужики сволочи»;
— и о многом другом, что нас волнует повседневно.

Вебинар пройдет по адресу https://youtu.be/3WFchEJKl_c

Для получения напоминания о вебинаре вы можете зарегистрироваться на мероприятие на сайте Центра Томалогии 

 

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