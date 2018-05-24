Отправлено Сегодня, 10:45

Предлогаю тему про оппозицию. Еще мой отец, заслуженный экономист России и Украины говорил, что без оппозиции СССР когда-нибудь да прийдет.... кердык!

Так оно и случилось, так оно и происходит и всегда будет происходить в мире, где люди пытаются быть впереди планеты всей!

В любой демократической стране мира есть своя мощная оппозиция, которая зачастую меняет власть и становится на более прогрессивный путь развития, меняя методы управления, направления развития и пр.

В той стране, где я живу, оппозиция всегда меняла правительства, когда те не справлялись с поставленными задачами, или проворовывались, или топтались на месте. И в этом вопросе у людей всегда был консенсус, т.е. понимание того, что засиживаться на одном месте правителям вредно, а народу плохо. Поэтому правые меняли левых, те - правых, бывало, что велико было религиозное влияние и т.д. Т.е. страна ищет, пробует разные методы, лавирует и постигает новые формы правления, новые темы и приобретения.

Хотелось бы послушать россиян по этому поводу, ведь у вас уже достаточно долго правит один человек и сегодня инициирует закон о продлении срока правления, а это уже напоминает бессрочность - хорошо ли это?

И потом, почему в России убивают лидеров оппозиции? Или сажают их за решетку?

Как можно отдавать власть лишь в одни руки? Забыли, чем все это оборачивается для России?

И еще вопрос: как Путин позволил убить Немцова, коль сам пропагандирует терпимость и лояльность к жителям своей страны?

Сообщение отредактировал Бейдж Фактори: Сегодня, 11:10