Почему стоит обратиться к специалистам при проведении чарджбека

Отправлено Сегодня, 15:59

Зачем идти к какому-то непонятному человеку, ведь я могу сделать все сам? – так, наверное, думаете вы и в чем-то будете правы. Но давайте рассмотрим аналогичную ситуацию на примере того, если бы вы захотели подстричься. Несомненно, многие из нас способны подстричься дома обычной «машинкой». Но если, к примеру, Вы соберетесь прийти на свадьбу, то наверняка захотите сделать все «красиво», да и времени на уговоры родственников у вас нет – они и так другими делами заняты. К тому же, если вы придете в профессиональный салон красоты или барбершоп, то получите не только стрижку, но и подравняете брови, будет предоставлен отличный сервис и чашка бесплатного кофе и виски.

Точно такая же ситуация обстоит и в сфере возврата денег. Только еще добавляется довольно сильная ограниченность во времени, ведь сроки оговорены в правилах платежных систем и они не резиновые. Поэтому и нет права на ошибку. Конечно, если вы хорошо разбираетесь в вопросе или ваш случай не такой серьезный, то можно и сделать все самому. Совсем по другому обстоят дела, если на кону стоят большие суммы и/или приходится иметь дело с очень изворотливым мошенником.

Но не будем долго ходит вокруг да около. Какие же преимущества при сотрудничестве с нашей компанией получите Вы?

Вам обязательно будет предоставлена бесплатная консультация, чтобы вы смогли оценить качество наших услуг до заключения каких-либо договоров;

Благодаря большому опыту работы, значительно упрощается и ускоряется работа за счет исключения повторной отправки из-за допущенных ошибок или неточностей;

Мы осуществляем индивидуальный подход каждому клиенту и каждому отдельному случаю;

У нас в команде имеется профессиональный переводчик, переводящий любые тексты на язык той страны, в которой находится банк-эквайэр, чтобы ускорить проведение процедуры и исключить ошибки перевода;

В нашей команде также присутствуют юристы, которые будут заниматься всеми юридическими вопросами, включая общение со следственными органами и финансовыми регуляторами, чтобы злоумышленник не смог уйти от ответственности и вернул Вам деньги;

Ну и конечно, Вы сами сможете отследить прогресс продвижения дела за счет прозрачности в предоставляемом каждому клиенту личном кабинете.

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