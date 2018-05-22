Отправлено Сегодня, 19:23

В странах, в которых государственной религией является ислам, действует мусульманская правовая система. Она представлена в таких государствах: Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Тунис, Марокко, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Судан и других.

Представленная правовая система располагает теологической основой, придерживаясь идеи божественного происхождения государства и права. В странах, в которых главной религией является ислам, в качестве мусульманского права выступает шариат. Он представляет собой совокупность правовых норм, которые основаны на исламе. Ключевой его чертой является объемная сфера нормативного регулирования, которая распространяется не только на политические и экономические составляющие, но и личную жизнь граждан. В соответствии с религией истинным разработчиком права выступает Аллах. Он передал его обществу через своего пророка Мухаммеда. В результате правовая система действует на основе воли Всевышнего. Нормы строятся на вере с отсутствием рационального и логического обоснования. Их принимают в качестве божественного откровения, поэтому запрещены правка, изменение или отмена правовых норм на законодательном уровне. Единственная цель деятельности законодателя состоит в открытии норм права в исламских источниках, а их формирование с нуля не разрешается.

Система источников мусульманского права содержит в своей основе четыре звена:

Коран. В нем представлены речи и проповеди Пророка Мухаммеда;

Сунна. В ней можно узнать биографию, высказывания и предания о поступках Пророка.

Иджма. Содержит общепризнанные толкования и разъяснения Корана и Сунны, представленные общественности религиозными деятелями.

Кийас - суждение по аналогии.

В результате в мусульманской правовой системе кроме законодательства и судебных претендентов имеют значение доктринальные источники права. В процессе своей деятельности судьи ссылаются на мнение исламского правоведа, авторитет которого был признан общественностью, а не берут во внимание все сказания Корана или Сунны. Несмотря на эти особенности правосудие достаточно простое и в нем присутствует минимальная формализация в сравнении с правовыми системами других стран.

Характерная черта мусульманского права состоит в традиционном консервативном характере и ортодоксальности. Это объясняется отсутствием возможности внедрения реформаций и усовершенствований. К тому же, ее можно охарактеризовать отсутствием четкой системы и важным значением частных вопросов, а также преобладанием запретов и обязанностей граждан перед их правами и свободами.

Система мусульманского права в корне отличается от аналогичных систем других государств. Наиболее значимые отличия состоят в неповторимости и своеобразии терминов, структур, источников, конструкции, понятий и норм. Европейские специалисты понимают по нормами права предписания конкретных законодателей, а исламские правоведы рассматривают их в качестве правил, которые созданы Аллахом для мусульманской общины. При этом они не основаны на логических заключениях. Их основания состоят в религиозных и рациональных догмах и вере. Правовые нормы должны исполняться всеми без исключения, а также не поддаются даже малейшим изменениям.

Мусульманским правовым нормам присуща догматическая и сверхсоциальная природа. Она подразумевает под собой применение определенных методов адаптации к действующим отношениям в обществе. В достижении желаемого результата при вершении правосудия судьи часто прибегают к различным профессиональным уловкам и фикциям, чтобы избежать нарушений законов. Нормы мусульманского права имеют значительное отличие от европейских также и по содержанию. В основном они не являются запрещающими или предоставляющими полномочия, что означает, что они не предоставляют прав на осуществление конкретных действий. В их основе заложена потребность в совершении определенных поступков, что также объясняется религиозной природой.

Структура мусульманского права также обладает отличительными чертами, которые объясняются его природой. В отличие от романо-германской системы, оно не разделяется на общее и частное право. В отличие от англосаксонского права, мусульманское не делится на общее право и право справедливости. В данном случае применяется другие принципы внедрения правил, взаимодействия норм и их объединения в единые структуры. Кроме того, различают отдельные правовые комплексы, в которые входят нормы и принципы, отвечающие ключевым мусульманским толкам (ритам) — суннитским (ха-нифитским, маликитским, шафиитским, ханбалит-ским) и несуннитским (шиитским, вахбитским, зейдут-ским, абадитским).

В данной религии присутствуют различные ветви, что позволяет достичь дифференциации в праве, а также получении совокупности юридических норм в определенных религиозных течениях. Для каждого толка предназначен отдельная система норм, которые действуют согласно религиозным утверждениям. При этом закрепляется отраслевой принцип разделения правовых норм на отдельные составляющие, но в них присутствуют отличительные характеристики. Стоит отметить, что существует сфера «право личного статуса», которая отвечает за регулирование личных отношений граждан; деликтное право, которое устанавливает меры уголовно-правовой ответственности; муамалат, определяющий нормы гражданско-правовых отношений; властные нормы, распространяющиеся на сферу применения административного и государственного права.

В мусульманском праве совершенные гражданами действия делятся на пять основных групп: обязательные, рекомендуемые, разрешаемые, порицаемые и запрещенные. Представленная классификация создается на основании религиозно-нравственных оценок или актов поведения.

Как вы считаете, должна ли быть реформирована и усовершенствована данная система в современных условиях?