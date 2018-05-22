мы прекращаем обслуживание вашего идентификатора 823963462397

Отправлено Сегодня, 16:53

Здравствуйте

У меня персональный аттестат, но мне все равно сегодня заблокировали, а потом и закрыли счёт якобы за торговлю на localbitcoin. Причём за 2 дня до этого они заставили меня перевести 99usd мошеннику, который купил у меня битки и после этого написал иск на арбитраж Webmoney. Служба поддержки localbitcoin прислала мне письмо в котором подтвердила что этот человек мошенник и они заблокировали его счёт. После перевода мной, под давлением арбитраж веббмоней, 99usd мошеннику мой счёт полностью был восстановлен. Я пообещал не заниматься продажей битков за вебмани на локалбиткоин. Однако сегодня мой счёт опять заблокировали, якобы им не понравились мои прошлые операции на локалбиткоин, хотя я перестал там торговать, и закрыли счёт так как я отказался возвращать деньги за эти операции. Причём счёт того человека тоже закрыли. То есть кому возвращать??? Арбитраж вебмоней Мошенники!!!