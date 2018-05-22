Как инфобизнесмену продавать свои курсы 24/7

Привет.
Сегодня хотел бы поделиться с Вами свой историей, как мне удалось
продавать свой видеокурс 24/7 без моего участия при помощи
автоворонки продаж.Возможно, кому то мои знания, навыки и опыт
будут полезны.
1.5 года назад я решил создать свой курс на тему построения млм
бизнеса через. Потому что до этого я 1.5 года им активно занимался
и мне удалось соединить интернет-маркетинг с млм и получился
хороший результат.
Когда, ко мне все больше людей начали обращаться за помощью,
я сперва создал свой коучинг и потом решил сделать видеокурс.
У меня был выбор:
1. Продавать курс через вебинары (и я знал что мне постоянно придется
их проводить, а не хотелось этого). Тогда я еще не знал, что можно
делать автовебинары.
2. Продавать через серию продающих видео.
В итоге, я выбрал 2-й вариант.
И что было сделано:
1. Подписная страница
2. Страница благодарности с продуктом включателем.
3. Написанные и полностью автоматизированные письма. (Письма шли
человеку исходя из его поведения. Т.е. если он не открывал письмо с
уроком 1 или не переходил по ссылке ему не шло след письмо с уроком 2,
пока он не изучить урок 1. Или, человек попал в воронку, но не купил курс,
я его сопровождал серий контентных писем, прогревал и потом доводил до
покупки). Таким образом, я не терял людей, за которых заплатил.
4. Записал 3 продающих видео и сделал под них страницы.
5. Создал Landing Page
6. Подключил системы оплат.
7. Трафик гнал только с Facebook.
Такая автоворонка дала мне ROI 200%. Т.е. на каждый вложенный
доллар я получал 2$. Автоворонка, которая работала 24/7 без
моего участия. Круто ж
Вот ссылка на страницу с 1-м продающим видео:
http://dmitriyfomin....ya_mlm/video_1/
Теперь, минутка рекламы:
Сейчас я решил помогать инфобизнесменам и выстраивать им
автовебинарные и автоворонки продаж онлайн.
Если Вам резонирует идея продавать свои курсы/тренинги 24/7
Пишите в лс.