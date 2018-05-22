Как инфобизнесмену продавать свои курсы 24/7

Отправлено Сегодня, 16:21

Привет.



Сегодня хотел бы поделиться с Вами свой историей, как мне удалось

продавать свой видеокурс 24/7 без моего участия при помощи

автоворонки продаж.Возможно, кому то мои знания, навыки и опыт

будут полезны.

1.5 года назад я решил создать свой курс на тему построения млм

бизнеса через. Потому что до этого я 1.5 года им активно занимался

и мне удалось соединить интернет-маркетинг с млм и получился

хороший результат.

Когда, ко мне все больше людей начали обращаться за помощью,

я сперва создал свой коучинг и потом решил сделать видеокурс.

У меня был выбор:

1. Продавать курс через вебинары (и я знал что мне постоянно придется

их проводить, а не хотелось этого). Тогда я еще не знал, что можно

делать автовебинары.

2. Продавать через серию продающих видео.



В итоге, я выбрал 2-й вариант.



И что было сделано:

1. Подписная страница

2. Страница благодарности с продуктом включателем.

3. Написанные и полностью автоматизированные письма. (Письма шли

человеку исходя из его поведения. Т.е. если он не открывал письмо с

уроком 1 или не переходил по ссылке ему не шло след письмо с уроком 2,

пока он не изучить урок 1. Или, человек попал в воронку, но не купил курс,

я его сопровождал серий контентных писем, прогревал и потом доводил до

покупки). Таким образом, я не терял людей, за которых заплатил.

4. Записал 3 продающих видео и сделал под них страницы.

5. Создал Landing Page

6. Подключил системы оплат.

7. Трафик гнал только с Facebook.



Такая автоворонка дала мне ROI 200%. Т.е. на каждый вложенный

доллар я получал 2$. Автоворонка, которая работала 24/7 без

моего участия. Круто ж



Вот ссылка на страницу с 1-м продающим видео:

http://dmitriyfomin....ya_mlm/video_1/

Теперь, минутка рекламы:

Сейчас я решил помогать инфобизнесменам и выстраивать им

автовебинарные и автоворонки продаж онлайн.

Если Вам резонирует идея продавать свои курсы/тренинги 24/7

Пишите в лс.







