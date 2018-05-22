Видеокурс "Интенсив. Все времена английского за 10 уроков."

Отправлено Сегодня, 10:37

Добрый день!

Спешу сообщить Вам, что интенсивный видеокурс по всем временам английского языка уже закончен и доступен для приобретения. Цена видеокурса - 700 руб. Краткая нарезка из курса доступна по ссылке: https://youtu.be/Ydl2dxkTR1U

Напомню, ЧТО вы получаете, купив данный курс:

- 10 уроков с теорией, практикой, тренингами

- Продолжительность каждого урока 25-35 минут

- Общая продолжительность курса - 5 часов.

- PDF-файл с ключами ко всем заданиям + приложение

- Онлайн помощь от автора курса 24/7

- Гарантия освоения всех времён!

Покупка является для Вас абсолютно безопасной, так как вы оплачиваете курс только после его скачивания и проверки.

Способы оплаты:

- Перевод на карту VISA

- yandex деньги

- QIWI кошелёк

подтверждения покупки, пожалуйста, пройдите по ссылке и заполните форму: http://rojersia.wixsite.com/maxheart Для, пожалуйста, пройдите по ссылке и заполните форму:

PS: Вы также можете приобрести данный курс на внешнем носителе (флеш-карта). В этом случае цена составит 1500 руб. Доставка будет осуществлена по почте.

С уважением,

Максим С. (Max Heart)

Сообщение отредактировал MaxHeart: Сегодня, 10:44