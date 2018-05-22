Видеокурс "Интенсив. Все времена английского за 10 уроков."

Добрый день!
Спешу сообщить Вам, что интенсивный видеокурс по всем временам английского языка уже закончен и доступен для приобретения. Цена видеокурса - 700 руб. Краткая нарезка из курса доступна по ссылке: https://youtu.be/Ydl2dxkTR1U
Напомню, ЧТО вы получаете, купив данный курс:
- 10 уроков с теорией, практикой, тренингами
- Продолжительность каждого урока 25-35 минут
- Общая продолжительность курса - 5 часов.
- PDF-файл с ключами ко всем заданиям + приложение
- Онлайн помощь от автора курса 24/7
- Гарантия освоения всех времён!
Покупка является для Вас абсолютно безопасной, так как вы оплачиваете курс только после его скачивания и проверки.
Способы оплаты:
- Перевод на карту VISA
- yandex деньги
- QIWI кошелёк
Для подтверждения покупки, пожалуйста, пройдите по ссылке и заполните форму: http://rojersia.wixsite.com/maxheart
PS: Вы также можете приобрести данный курс на внешнем носителе (флеш-карта). В этом случае цена составит 1500 руб. Доставка будет осуществлена по почте.
С уважением,
Максим С. (Max Heart)
Сообщение отредактировал MaxHeart: Сегодня, 10:44