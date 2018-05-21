MEGASHOP95-премиальный магазин электронных кошельков ЯД (идентиф., име

Отправлено Сегодня, 08:53

Приглашаем ВАС в онлайн-магазин с моментальной выдачей товара MEGASHOP95. У нас представлен самый разнообразный ассортимент кошельков, аккаунтов и купонов Google Adwords.



У нас самые низкие цены на кошельки ЯД:

Идентифицированный полностью кошелек - 800 р.

Именные - 30р.

Анонимные - 12р.



Также купоны Google Adwords по 90 р. Крутите рекламу с выгодой с помощью наших купонов. Тратите лишь 500р. и получается от гугла БЕСПЛАТНО еще 2000!

Есть аккаунты GMAIL, FB и инстаграмм с отлежкой.

Qiwi кошельки (анонимные, стандартные).



Контакты:

Магазин с моментальной выдачей товара: http://megashop95.com

Isq: 729 014 214

Telegram: megashop95



E-mail: 95megashop@gmail.com