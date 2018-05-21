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MEGASHOP95-премиальный магазин электронных кошельков ЯД (идентиф., име

Автор темы Megashop95, Сегодня, 08:53

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#1 Megashop95

Megashop95

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Отправлено Сегодня, 08:53

Приглашаем ВАС в онлайн-магазин с моментальной выдачей товара MEGASHOP95. У нас представлен самый разнообразный ассортимент кошельков, аккаунтов и купонов Google Adwords.

У нас самые низкие цены на кошельки ЯД:
Идентифицированный полностью кошелек - 800 р.
Именные - 30р.
Анонимные - 12р.

Также купоны Google Adwords по 90 р. Крутите рекламу с выгодой с помощью наших купонов. Тратите лишь 500р. и получается от гугла БЕСПЛАТНО еще 2000!
Есть аккаунты GMAIL, FB и инстаграмм с отлежкой.
Qiwi кошельки (анонимные, стандартные).

Контакты:
Магазин с моментальной выдачей товара: http://megashop95.com
Isq: 729 014 214
Telegram: megashop95

E-mail: 95megashop@gmail.com

 


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