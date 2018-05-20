Продаю дешёвые качественные дедики. Все страны.

Продаю дедики (Dedicated servers) отличного качества!
-Все с гарантированно рабочим интернетом.
-Любая ОС по запросу
-множество стран в наличии и по запросу (США, Россия, Англия, Германия, Канада, Нидерланды, Индия, Франция, Бразилия, Украина, Латвия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Исландия, Финляндия, Австрия, Бельгия, Израиль, Польша, Испания, Гонконг, Италия, Южная Африка, Остров Мэн, Венгрия, Болгария в наличии всегда или в ближайшее время, остальное по запросу)
-Покупая дедик, вы получаете учётку, доступ, рабочий толстый канал и можете использовать под любые цели (кроме майнинга, за майнинг сразу бан).
-Браузер и чистилка стоят по умолчанию.
-Один аккаунт в одни руки. Купить можно и двадцать аккаунтов. За опт скидки.
-Входящая скорость от 100 Мбит/с, ping 2-3 мс.
Гарантия 3 суток. Гарантия даётся исключительно на случай проблемы при подключении. Если вы своими действиями убили дедик – это не гарантийный случай. Чтобы избежать бана дедика, используйте хорошие VPN и прокси, при покупке подскажу, где взять.
-не занимаюсь настройкой и русификацией дедика и софта.
Стоимость - 2$.
Способы оплаты:
-QIWI,
-YandexДеньги.
-webmoney.
Приветствую сотрудничество через гаранта за ваш счёт.
Контакты:
-почта: vikandr18@gmail.com
-ICQ: 660206440
-телеграм: @vikandr18
В личку не пишите, только по указанным контактам!
Рекомендации по работе:
-чтобы дедик не «тормозил» из-за слабости вашего канала (тормозить он может только по этой причине), в настройках RDP (протокол подключения к удалённому рабочему столу) поставьте разрешение 800*600 (отображаемое разрешение RDP!) и минимальную цветность.
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-Все с гарантированно рабочим интернетом.
-Любая ОС по запросу
-множество стран в наличии и по запросу (США, Россия, Англия, Германия, Канада, Нидерланды, Индия, Франция, Бразилия, Украина, Латвия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Исландия, Финляндия, Австрия, Бельгия, Израиль, Польша, Испания, Гонконг, Италия, Южная Африка, Остров Мэн, Венгрия, Болгария в наличии всегда или в ближайшее время, остальное по запросу)
-Покупая дедик, вы получаете учётку, доступ, рабочий толстый канал и можете использовать под любые цели (кроме майнинга, за майнинг сразу бан).
-Браузер и чистилка стоят по умолчанию.
-Один аккаунт в одни руки. Купить можно и двадцать аккаунтов. За опт скидки.
-Входящая скорость от 100 Мбит/с, ping 2-3 мс.
Гарантия 3 суток. Гарантия даётся исключительно на случай проблемы при подключении. Если вы своими действиями убили дедик – это не гарантийный случай. Чтобы избежать бана дедика, используйте хорошие VPN и прокси, при покупке подскажу, где взять.
-не занимаюсь настройкой и русификацией дедика и софта.
Стоимость - 2$.
Способы оплаты:
-QIWI,
-YandexДеньги.
-webmoney.
Приветствую сотрудничество через гаранта за ваш счёт.
Контакты:
-почта: vikandr18@gmail.com
-ICQ: 660206440
-телеграм: @vikandr18
В личку не пишите, только по указанным контактам!
Рекомендации по работе:
-чтобы дедик не «тормозил» из-за слабости вашего канала (тормозить он может только по этой причине), в настройках RDP (протокол подключения к удалённому рабочему столу) поставьте разрешение 800*600 (отображаемое разрешение RDP!) и минимальную цветность.
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