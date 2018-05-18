VkDuty 4.0 - Накрутка ВКонтакте. Безопасность. Качество. Скорость.
Мы на рынке вот уже седьмой год, за это время программой воспользовались свыше 1.000.000 пользователей, и мы решили порадовать Вас и сделать этот год знаменательным во всех смыслах! Все мы ждали, вокруг ходили слухи, и вот, наконец, настал тот самый день, когда мы с гордостью представляем вашему вниманию VkDuty 4.0!
Программа полностью переписана с нуля: абсолютно новый дизайн, а также новейшие алгоритмы, которые соблюдают идеальный баланс между скоростью и безопасностью накрутки и даже новый функционал, который, безусловно, не оставит равнодушным абсолютно никого!
Итак, что же Вы хотите? Накрутить лайки на новую фотографию? Друзей, подписчиков, или может даже участников в сообщество? Всё это далеко не весь список того, что возможно с помощью нашей программы! Даже несмотря на большой функционал и довольно серьезные возможности программы, она специально адаптирована для использования как новичкам, так и профессионалам в области SMM!
Основной функционал:
● Накрутка лайков
- На посты
- На фото
- На комментарии
- На товары ВКонтакте NEW!
● Накрутка заявок
- Друзей
- Подписчиков
● Накрутка репостов NEW!
- На посты
- На фото
- На комментарии
- На товары ВКонтакте NEW!
● Накрутка участников NEW!
- В группу
- В паблик
- На встречу
● Накрутка голосований (опросов)
● Накрутка комментариев (отзывов)
- Накрутка комментариев в топики
- Накрутка комментариев на видео
- Накрутка комментариев на фото
● Автолайкинг (автоматическая накрутка лайков на новые посты) NEW!
● Накрутка статистики (Охвата, уникальных посетителей, просмотры, источники)
Итак, что мы имеем в итоге, скачивая программу? А вот что:
- Мощнейший инструмент для раскрутки ВКонтакте
- Стильный дизайн
- Быстрая накрутка
- Интуитивный интерфейс
- Весьма внушительный функционал
И всё это в одной программе!
Авторизация и добавление задание - всего два простых шага и Вы на пути к небывалой популярности! С VkDuty 4.0 перед Вами открыты все пути и Вы можете исследовать любой, какой захотите - всё именно в Ваших руках!
Скриншот интерфейса программы:
© VkDuty Официальный сайт http://vkduty.cc/
Последняя версия программы всегда доступна для скачивания по этой ссылке: http://vkduty.cc/download