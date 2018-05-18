Байрон Кейти. Она познала Истину?

Байрон Кейти - автор метода Работа. По её словам, у неё есть только одно желание—научить людей избавляться от страданий. Вот как Работу описывает Википедия:

Работа основана на четырёх вопросах и процессе, который называется «переворот».

Четыре вопроса:

Это правда? Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Как вы реагируете, когда верите этой мысли? Кем бы вы были без этой мысли?

Работу можно делать самостоятельно, либо вместе с другим человеком.

Сначала человек должен выбрать убеждение или мысль, имеющую отношение к теме, которая вызывает тревогу или неприятные ощущения. Рекомендуется вначале исследовать что-то, что сделал кто-то другой, и что кажется важным, раздражает или беспокоит вас, например: «Моя мать никогда не любила меня» или «Том не должен рассчитывать, что я буду решать его проблемы».

Затем по этой мысли человек задает себе четыре вопроса, перечисленные выше. Вопросы также может задавать ваш партнер по исследованию. Если человек работает самостоятельно, он записывает ответы, а при работе с партнером отвечает вслух.

После того как вопросы заданы, высказывание буквально изменяется на противоположное, переворачивается. Например: «Моя мать никогда не любила меня» превращается в «Моя мать всегда любила меня». При этом человек, делающий Работу, проверяет, может ли он обнаружить, каким образом новая мысль является такой же или более правдивой, чем первоначальная.

Переворот также принимает форму высказывания, обращенного на себя: «Я никогда не любила свою мать» или «Я никогда не любила себя».

Вот как сама Кейти вкратце описывает Работу: «Осудите своего ближнего, запишите это, задайте четыре вопроса и разверните».

Кейти применяет этот метод для исследования болезненных убеждений на многие темы, включая межличностные отношения, воспитание детей, болезни, смерть и эмоциональные травмы. Она помогает участникам её тренингов делать Работу по различным ситуациям, от обычных людей, беспокоящихся о своей финансовой безопасности, до заключённых и людей, переживших вооружённые конфликты.