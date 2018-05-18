Русификация шаблонов и плагинов WordPress

Русификация темы wordpress — сделает Ваш сайт понятным и удобным для пользователей и клиентов. А вы, пользуясь административным интерфейсом сможете быстрее и более эффективно настроить свой сайт.
Выгодные условия для фрилансеров и вебстудий - хорошие скидки оптовым и постоянным заказчикам.
Дальнейшие обновления русификации бесплатно.
Русификация представлена в виде файлов локализации с расширением .PO и .MO (в некоторых случаях русификация может быть дополнена модифицированными файлами продукта).
Цена: стоимость зависит от сложности шаблона/плагина. В среднем, одна строка в файле локализации стоит 1 руб.
Сроки: от нескольких часов до нескольких дней (сроки зависят от сложности темы).
К каждой русификации добавляется простая инструкция.