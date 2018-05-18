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Русификация шаблонов и плагинов WordPress

Автор темы Dizer7, Сегодня, 13:03

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#1 Dizer7

Dizer7

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Отправлено Сегодня, 13:03

Русификация темы wordpress — сделает Ваш сайт понятным и удобным для пользователей и клиентов. А вы, пользуясь административным интерфейсом сможете быстрее и более эффективно настроить свой сайт.
 
Выгодные условия для фрилансеров и вебстудий - хорошие скидки оптовым и постоянным заказчикам.
Дальнейшие обновления русификации бесплатно.
 
Русификация представлена в виде файлов локализации с расширением .PO и .MO (в некоторых случаях русификация может быть дополнена модифицированными файлами продукта).
Цена: стоимость зависит от сложности шаблона/плагина. В среднем, одна строка в файле локализации стоит 1 руб.
Сроки: от нескольких часов до нескольких дней (сроки зависят от сложности темы).
 
К каждой русификации добавляется простая инструкция.

 


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