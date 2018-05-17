Фальшивая "эзотерика".

Отправлено Сегодня, 10:42

В начале о термине... Есть 2 слова : "эзотерика" и "эКзотерика". Между ними гигантская разница,известная только профессионалам. "Эзотерика" - это всегда ТАЙНЫЕ высшие Духовные Знания,которые сообщаются Учителями Мудрости своим "принятым" Ученикам в воплощении. Сообщаются или во время духовной медитации,или во время ночного сна,когда Ученик пребывает в своем тонком духовном энергетическом теле на Ментальном Плане Сознания,в 5-м измерении... Почему ТАКИЕ духовные знания - тайные ?... Они опасны для духовно эволюционно не созревшего обыкновенного человека; такие знания дают гигантские Силы для управления событиями на Физическом Плане третьего измерения. Для духовно эволюционно не созревшего человека - это все равно,что дать гранату ребенку и выдернуть чеку - себя уничтожит и окружающих... А вот слово "эКзотерика" - это все публичные духовные знания,доступные для всех желающих. Правильно сказать - "научная эКзотерика"; человек пытающийся освоить какое-то классическое Духовное Учение,постепенно начинает сам исследовать Тонкие Миры,одновременно занимаясь личными духовными и энергетическими практиками,на личном духовном опыте убеждается в истинности главных постулатах данного учения... Научная Экзотерика имеет 3 уровня духовных знаний : 1-й уровень : условно говоря,это "экзотерическая арифметика",наивные духовные знания "для начинающих экзотериков". На этом уровне сегодня работают почти все "эзотерические" сайты в мировом интернете,в том числе и российские. 2-й уровень : условно говоря,это "экзотерическая алгебра"; например, еврейская Кабала. 3-й уровень : условно говоря,это "экзотерическая высшая математика"; например,"Учение Вневременной Мудрости",1-я и 2-я часть опубликованы в 19 и 20 веках; 3-я часть будет опубликована после 2025 года... Сегодня огромная масса"экстрасенсов" - шарлатанов всех мастей,что дурит доверчивый народ за его же деньги, корыстно используют "экзотерическую арифметику", даже не подозревая об "алгебре и высшей математике"научной эКзотерики... Прохиндеи и шарлатаны на планете существовали всегда,они создали фальшивую виртуальную "эзотерику",в которую входят такие понятия,как "сглаз,порча,приворот,колдовство,исцеления,черная кошка" и так далее,и так далее... Эта фальшивая виртуальная "эзотерика" практически во все времена присутствовала в общественном обыденном сознании обыкновенных людей; с раннего детства мы слышим привычные слова: порча,сглаз,приворот,проклятие,колдуны,ведьмы,ясновидящие... А когда вырастаем и в нашей личной жизни вдруг возникают какие-то проблемы,несчастья,катастрофы - обыденное общественное сознание тут же подсказывает нам причины - меня сглазили,меня кто-то проклял,кто-то меня заколдовал... Вместо того,чтобы исследовать личные кармические причины,избавляться от своих земных грехов - народ бежит к "экстрасенсам,колдунам,магам,ведьмам" - помогите,я заплачу любые деньги... Сегодня в России таких "специалистов" насчитывается по разным подсчетам 400 000 человек !?...И в год они зарабатывают около 20 миллиардов рублей... Зато около 11% всех больных в психиатрических клиниках - это они,бывшие "астролетчики,экстрасенсы,колдуны в 7-м поколении,ясновидящие и яснослышащие"... Это первый уровень "популярной" в народе фальшивой "эзотерики"; здесь вроде бы все ясно и понятно : глупость,низкий личный интеллект,халявность,духовная порочная наивность. Но есть и 2-й уровень той же самой фальшивой виртуальной"эзотерики"- здесь встречаются образованные высокоинтеллектуальные люди,часть из которых просто психически больные... Они познакомились с азами "экзотерической арифметики" и начали накручивать в своей голове разные "духовные психологические схемы",сами создают ложные опасные мыслеформы - сами же в них верят,находят единомышленников,общаются друг с другом,да еще гордо кичатся этим на разных "эзотерических" сайтах... Вот это уже опасно!... Личные галлюцигены собственного мозга они воспринимают как некие духовные откровения-видения,которые,якобы,существуют в реальном духовном мире. Их личная психика больна,но они одержимы и сами не осознают своей одержимости... На разных экзотерических сайтах таких людей - тьма... Их никто и ни в чем не может переубедить - бесполезно. Вот эта интеллектуальная фальшивая виртуальная "эзотерика" особенно опасна для нормальных "начинающих" экзотериков,они,соблазнившись "художественным описанием такой духовной жизни" могут на многие годы задержать свое личное эволюционное духовное развитие. Такие "эзотеристы" -интеллектуальные агрессоры,они упрямо сражаются за свои личные "духовные достижения",они везде гордо заявляют о своих личных "контактах" якобы с какими-то Высшими Силами - Существами,художественно врут,точно зная,что никто и никак не проверит... Вместо того,чтобы серьезно заняться личным духовным самосовершенствованием - такие "эзотеристы" тратят духовную энергию впустую. Они опошляют и дискриминируют истинную "научную эКзетрику". Посвященные люди нигде и никогда публично не заявят о своих личных истинных духовных "контактах" с Высшими Психическими Существами. У них нет личной гордыни,практически все они - бескорыстные Служители Расы.

Но фальшивые стереотипы-шаблоны за сели так глубоко в обыденном сознании обыкновенных людей - что иногда оторпь берет. Взять понятие "сглаза",якобы есть такое энергетическое воздействие на другого человека - как "сглаз". Хотя в средней школе в 9-м классе все изучали физическое строение человеческого глаза: глаз сам ничего излучать не может,он только воспринимает излучения их окружающего мира и мозг потом выстраивает общую картинку... Все изучали,но верят шарлатанам,которые за деньги,якобы" снимают сглаз"... Так вот пока и живем...