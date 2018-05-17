Почему все земные люди такие РАЗНЫЕ?...

А на самом деле: почему все люди ТАКИЕ РАЗНЫЕ?...

Вот папуас из племени Нумба, поймал птицу, свернул ей голову и давай двумя деревянными палочками "бурить" отверстие в сучке дерева - добывать огонь, чтобы приготовить ужин.

В это же самое время другой человек, выдаюшийся ученый физик-ядерщик, лауреат Нобелевской Премии, включает в работу андронный коллайдер в Швейцарии...

Как эти люди вообще оказались СОВРЕМЕННИКАМИ?



Первая главная причина такой гигантской разницы в духовном развитии кроется во тьме времен эпохи Лемурии, что была на земле 13 миллионов лет назад.

В середине Лемурийской эпохи, когда впервые зарождалось на Земле 4-е человеческое царство природы; когда полу-животные первые люди эволюционно переходили уже в "чисто" человеческое царство - сам медленный эволюционный процесс перехода был НЕ ОДНОВРЕМЕННЫМ.

Исходя из тогдашних природных условий, одни группы полу-животных людей перешли в 4-е царство природы РАНЬШЕ других групп... Потому индивидуальное эволюционное развитие у всех людей ТАКОЕ РАЗНОЕ... Эта разница, естественно, наблюдается и сегодня: тот же папуас и ученый...



Вторая главная причина этой РАЗНИЦЫ в духовном развитии состоит в количестве прошлых воплощений людей на физическом плане бытия. Весь индивидуальный духовный эволюционный Путь человека по Плану нашего Земного Планетарного Логоса проходит в течении 777 воплощений на физическом плане бытия.

Первые 700 воплощений - это пока еще духовно малоразвитый человек; всю свою жизнь он тратит ТОЛЬКО на обслуживание грубых животных и эмоциональных потребностей своего физического тела; в народе говорят - еда, секс, хоккей и бразильские сериалы... Таких сегодня на планете около 84% населения.

Вторые 70 воплощений - это вся современная интеллигенция мира, около 14% населения; у этих людей мощные интеллекты, способные практически освоить любые накопленные человечеством знания, кроме высших духовных.

Эти интеллектуалы так же, как и первая категория людей, почти всю свою жизненную энергию тратят на эгоистичное добывание тех же материальных ценностей, что и первая категория людей - но только НА ВЫСШЕМ АРИСТОКРАТИЧЕСКОМ УРОВНЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ... Интеллектуальный эгоцентризм и жизненный эгоизм пока закрывают от них Духовные Знания и энергии...

Последние 7 воплощений - это все гении человечества, все настоящие религиозные Святые, Пророки и Посвященные разных духовных степеней... Только этой категории людей реально доступны и Высшие Духовные Знания и высшие духовные энергии. Эти люди всегда СЛУЖАТ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ. У них есть и талант и духовные способности.



Сегодня одновременно ПОКА ЕЩЕ живут разные люди всех 3-х Коренных Рас: Лемурийской, Атлантической и современной Арийской... Папуас - представитель вымирающей Расы Лемурийцев; ученый физик - представитель новой нарождающей ся Коренно Расы - Арийской ( не путать с немецкими "арийцами").

Около 85% современного человечества - это бывшие Атланты...



Ментальные ясновидящие и духовно продвинутые люди, обладающие "эфирным зрением" - могут довольно точно определить по раскрытию чакр и 4-м аурам человека - сколько раз он уже воплощался на земле в очередном физическом теле Личности.



Высшие Духовные и энергетические способности открываются у человека только после 768-769-770 воплощений. Имеются в виду ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ...

Например, большинство философов с их мощными низшими конкретными умами-интеллектами, проходят свои очередные 765-766-767 воплощения. У них пока полностью не раскрылся энергетический центр-чакра СЕРДЦА, что расположен внизу лопаток в 9 см над физическим позвоночником. Отсюда в них пока очень много интеллектуального эгоцентризма и обособленности... Философ все знает и все понимает, а счастливых людей среди них очень мало...

Кстати, ментальные тела людей отгорожены друг от друга сверхтонкой энергетической ментальной пленкой толщиной всего в 3 молекулы!!! Вот из-за этих 3-х молекул мы все и воюем друг с другом. &