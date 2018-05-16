Своя система для инфобизнеса?

Отправлено Сегодня, 10:58

Привет, коллеги!

Я к вам с большим вопросом)

Предыстория:

Мы с партнёром создавали скрипты для приёма оплаты: это SellFileEasy и SellFileMaster.

Скрипты хорошие, людям нравятся, работают как часики.

Но мне как инфо-предпринимателю, их возможностей уже мало.

Они по сути только продают цифровые товары и принимают оплату, ну и партнёрка ещё.

Поэтому есть идея создать единую систему для инфобизнеса.

Чтобы не бегать по разным сервисам и не зависеть от ни от кого.

Чтобы всё было на своём сервере.

Например: приём оплаты, лендинги продуктов, партнёрка, онлайн курсы с заданиями, блог, форум клиентов, аналитика по каналам.

Может даже рассылка)

В общем, хочу спросить у вас, нужна ли такая система вообще?

И какие функции для неё самые необходимые?

Что хотелось бы объединить в одно целое?

Спасибо за внимание)