Своя система для инфобизнеса?

Привет, коллеги!
Я к вам с большим вопросом)
Предыстория:
Мы с партнёром создавали скрипты для приёма оплаты: это SellFileEasy и SellFileMaster.
Скрипты хорошие, людям нравятся, работают как часики.
Но мне как инфо-предпринимателю, их возможностей уже мало.
Они по сути только продают цифровые товары и принимают оплату, ну и партнёрка ещё.
Поэтому есть идея создать единую систему для инфобизнеса.
Чтобы не бегать по разным сервисам и не зависеть от ни от кого.
Чтобы всё было на своём сервере.
Например: приём оплаты, лендинги продуктов, партнёрка, онлайн курсы с заданиями, блог, форум клиентов, аналитика по каналам.
Может даже рассылка)
В общем, хочу спросить у вас, нужна ли такая система вообще?
И какие функции для неё самые необходимые?
Что хотелось бы объединить в одно целое?
Спасибо за внимание)