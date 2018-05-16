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Своя система для инфобизнеса?

Автор темы kasyanov, Сегодня, 10:58

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#1 kasyanov

kasyanov

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Отправлено Сегодня, 10:58

Привет, коллеги!

 

Я к вам с большим вопросом)

 

Предыстория:
Мы с партнёром создавали скрипты для приёма оплаты: это SellFileEasy и SellFileMaster.
Скрипты хорошие, людям нравятся, работают как часики.

 

Но мне как инфо-предпринимателю, их возможностей уже мало.
Они по сути только продают цифровые товары и принимают оплату, ну и партнёрка ещё.

 

Поэтому есть идея создать единую систему для инфобизнеса.
Чтобы не бегать по разным сервисам и не зависеть от ни от кого.

 

Чтобы всё было на своём сервере.

Например: приём оплаты, лендинги продуктов, партнёрка, онлайн курсы с заданиями, блог, форум клиентов, аналитика по каналам.
Может даже рассылка)

 

В общем, хочу спросить у вас, нужна ли такая система вообще?
И какие функции для неё самые необходимые?  
Что хотелось бы объединить в одно целое?

Спасибо за внимание)

 


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