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Качественное размещение обратных ссылок с высоким тиц 176.000K

Автор темы Vimex, Сегодня, 08:22

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#1 Vimex

Vimex

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Отправлено Сегодня, 08:22

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Предлагаю выполнить ручное размещение обратных ссылок для вашего сайта, сайты отбирались по показателям чек траст, ниже скрин.
 
Заказать можно по ссылке - https://kwork.ru/lin...okim-tits176000
 
Что дают трастовые обратные ссылки:
1) Полезные жирные, трастовые, вечные ссылки не удаляются!
2) Быстрый рост выдачи сайта в поисковых системах.
3) Увеличение PR и ТИЦ до 10 -20 - 100 пунктов.
4) Увеличение посещаемости, доверие от ПС.
Ссылки ставлю в профиль, заполняю о себе, личные данные 1 тематическим текстом от 100-200 символов на всех сайтах.
Ссылки устанавливаются в профиль, если вам нужны логины и пароли говорите сразу!
Отчет, гарантия, качество.
 
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