Самойлова Юлия - Национальный провал

Отправлено Вчера, 14:55

В моём видео Вы узнаете о Самойловой Юлии: В чем заключается национальная идея в направлении евровиденья Кто мог поехать и не потерять лицо по моему мнению на евровидение Кто мог поехать и проиграть но бы все равно бы любили Почему Пугачёва знала что Самойлова проиграет но все равно отпустила Почему пол интернета написала петицию о запрете выступления Самойлова до выступления на Евровидении но его проигнорировали Коментарии американцев после просмотра видео с участием Самойловой Звездный эгоизм Самойловой. Исповедь Макса Фадееваа.