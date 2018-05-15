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Самойлова Юлия - Национальный провал

Автор темы klimusik, Вчера, 14:55

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#1 klimusik

klimusik

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Отправлено Вчера, 14:55

В моём видео Вы узнаете о Самойловой Юлии: В чем заключается национальная идея в направлении евровиденья Кто мог поехать и не потерять лицо по моему мнению на евровидение Кто мог поехать и проиграть но бы все равно бы любили Почему Пугачёва знала что Самойлова проиграет но все равно отпустила Почему пол интернета написала петицию о запрете выступления Самойлова до выступления на Евровидении но его проигнорировали Коментарии американцев после просмотра видео с участием Самойловой Звездный эгоизм Самойловой. Исповедь Макса Фадееваа.

 


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