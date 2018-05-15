Предлагаю без депозитный промо код на новую нативную сеть пуш уведомлений. (тот же тизер)
Промо код будет в размере 5 $ (легко хватает для теста)
Если интересно ответь, я скину рефку и промо код.
Если интересно ответь, я скину информацию и промо код= на 5$ бесплатно.
Текст первый
Megapu.sh - Первая рекламная сеть Push уведомлений.
Скрины слива с Megapu.sh (внутренний арбитраж)
Товарка Adcombo - https://s18.postimg....9_19.09.30.png
Дейтинг Imonetizit - https://s18.postimg....29_19.18.50.png
Казино ру - https://s18.postimg....29_19.25.50.png
Дейтинг Профитсоциал - https://s18.postimg....29_19.20.35.png
Вот промокод он уникальный.
Выгодные кейсы тут
Регаемся тут по моей реф ссылке (без нее промокод работать не будет). https://megapu.sh/?a...bbe3554a4fdf6fb
Пополнение - Пополнить - PromoCode
Если будут вопросы, вот саппорт их @Mega_Push
Снимок экрана 2018-04-29 в 19.09.30 — Postimage.org
[Photo]
Megapu.sh - Первая рекламная сеть Push уведомлений.
Скрины слива с Megapu.sh (внутренний арбитраж)
Товарка Adcombo - https://s18.postimg....9_19.09.30.png
Дейтинг Imonetizit - https://s18.postimg....29_19.18.50.png
Казино ру - https://s18.postimg....29_19.25.50.png
Дейтинг Профитсоциал - https://s18.postimg....29_19.20.35.png
Вот промокод он уникальный.
Выгодные кейсы тут
Регаемся тут по моей реф ссылке (без нее промокод работать не будет).
Пополнение - Пополнить - PromoCode
Если будут вопросы, вот саппорт - cybercpa@yandex.ru