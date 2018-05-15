Отправлено Сегодня, 09:51

Предлагаю без депозитный промо код на новую нативную сеть пуш уведомлений. (тот же тизер)

Промо код будет в размере 5 $ (легко хватает для теста)

Если интересно ответь, я скину рефку и промо код.

Если интересно ответь, я скину информацию и промо код= на 5$ бесплатно.

Текст первый

Megapu.sh - Первая рекламная сеть Push уведомлений.

Скрины слива с Megapu.sh (внутренний арбитраж)

Вот промокод он уникальный.

Выгодные кейсы тут

Регаемся тут по моей реф ссылке (без нее промокод работать не будет). https://megapu.sh/?a...bbe3554a4fdf6fb

Пополнение - Пополнить - PromoCode

Если будут вопросы, вот саппорт их @Mega_Push

Снимок экрана 2018-04-29 в 19.09.30 — Postimage.org

[Photo]

Megapu.sh - Первая рекламная сеть Push уведомлений.

Скрины слива с Megapu.sh (внутренний арбитраж)

Вот промокод он уникальный.

Выгодные кейсы тут

Регаемся тут по моей реф ссылке (без нее промокод работать не будет).

Пополнение - Пополнить - PromoCode

Если будут вопросы, вот саппорт - cybercpa@yandex.ru