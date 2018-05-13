Посоветуйте нормальные партнёрки

Отправлено Сегодня, 13:24

Я мама в декрете. Детского пособия на проживания не хватает. Вот я ищу разные способы заработка в интернете. Попадалась на множество лохотронов. Подружка (она кстати тоже в декрете сидит) посоветовала мне такую cpa биржу

удалено модератором Протестив её у меня получилось неплохо заработать. По 700-1000 рублей за день зарабатываю. Выплачивают ежедневно кроме выходных. Выводить можно на карту.