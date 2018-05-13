Посоветуйте нормальные партнёрки
Автор темы Андрей Коркушко, Сегодня, 12:52
Сообщений в теме: 2
#2
Отправлено Сегодня, 13:24
Я мама в декрете. Детского пособия на проживания не хватает. Вот я ищу разные способы заработка в интернете. Попадалась на множество лохотронов. Подружка (она кстати тоже в декрете сидит) посоветовала мне такую cpa биржу
удалено модератором Протестив её у меня получилось неплохо заработать. По 700-1000 рублей за день зарабатываю. Выплачивают ежедневно кроме выходных. Выводить можно на карту.
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#3
Отправлено Сегодня, 14:17
Общение с самим собой под разными именами - признак психического отклонения.
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