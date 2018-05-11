Кожаные кошельки ручной работы - 400-700 руб за лид

Отправлено Сегодня, 11:10

Всем привет!



Сегодня, при всем обилии различных товаров на рынке СРА, трудно найти именно тот, на который было бы не стыдно лить трафик.

Даже в нише портмоне, клатчей и кошельков - будем откровенны - продаются довольно посредственные и низкокачественные китайские изделия (подделки Baellery, Bailini и т.д.).



Мы хотим поднять планку и представляем вам партнерскую программу кожаных кошельков ручной работы "Brute Goods".

Помимо всего прочего, нашим неоспоримым преимуществом является то, что мы даем на всю продаваемую продукцию ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ.

И это не пустые слова! Данный факт существенно влияет на конверсию =) Но, ближе к делу.

В данный момент на лендинге реализуются 3 типа кошельков с разными ценами и, соответственно, разными суммами партнерских выплат:



- мини-кошелек "Brute Mini": 400 руб при цене 1490 руб на сайте





- кошелек "Brute Bifold": 600 руб при цене 2490 руб на сайте





- клатч "Brute Longer": 700 руб при цене 2990 руб на сайте

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А теперь ссылочки:



Лендинг витрина - http://brutewallet.ru

Лендинг кошелька "Brute Bifold" - http://bifold.brutewallet.ru

Лендинг кошелька "Brute Longer" - http://longer.brutewallet.ru

Страница с подробными условиями ПП - http://brutewallet.ru/affiliate.html

Страница регистрации в ПП - https://brute.e-autopay.com/affreg

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Контакты:

1. Личка форума

2. Скaйп: aucsell

3. Телеграм: @aucsell

4. Email: brutewallet@gmail.com

Примеры наших работ: