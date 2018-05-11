Кожаные кошельки ручной работы - 400-700 руб за лид

Всем привет!
Сегодня, при всем обилии различных товаров на рынке СРА, трудно найти именно тот, на который было бы не стыдно лить трафик.
Даже в нише портмоне, клатчей и кошельков - будем откровенны - продаются довольно посредственные и низкокачественные китайские изделия (подделки Baellery, Bailini и т.д.).
Мы хотим поднять планку и представляем вам партнерскую программу кожаных кошельков ручной работы "Brute Goods".
Помимо всего прочего, нашим неоспоримым преимуществом является то, что мы даем на всю продаваемую продукцию ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ.
И это не пустые слова! Данный факт существенно влияет на конверсию =) Но, ближе к делу.
В данный момент на лендинге реализуются 3 типа кошельков с разными ценами и, соответственно, разными суммами партнерских выплат:
- мини-кошелек "Brute Mini": 400 руб при цене 1490 руб на сайте
- кошелек "Brute Bifold": 600 руб при цене 2490 руб на сайте
- клатч "Brute Longer": 700 руб при цене 2990 руб на сайте
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А теперь ссылочки:
Лендинг витрина - http://brutewallet.ru
Лендинг кошелька "Brute Bifold" - http://bifold.brutewallet.ru
Лендинг кошелька "Brute Longer" - http://longer.brutewallet.ru
Страница с подробными условиями ПП - http://brutewallet.ru/affiliate.html
Страница регистрации в ПП - https://brute.e-autopay.com/affreg
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Контакты:
1. Личка форума
2. Скaйп: aucsell
3. Телеграм: @aucsell
4. Email: brutewallet@gmail.com
Примеры наших работ: