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Кожаные кошельки ручной работы - 400-700 руб за лид

Автор темы Frozer, Сегодня, 10:55
кошельки ручная работа кожаный кошелек

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#1 Frozer

Frozer

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189
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 11:10

Всем привет!

Сегодня, при всем обилии различных товаров на рынке СРА, трудно найти именно тот, на который было бы не стыдно лить трафик
Даже в нише портмоне, клатчей и кошельков - будем откровенны - продаются довольно посредственные и низкокачественные китайские изделия (подделки Baellery, Bailini и т.д.).

Мы хотим поднять планку и представляем вам партнерскую программу кожаных кошельков ручной работы "Brute Goods". 

 

Помимо всего прочего, нашим неоспоримым преимуществом является то, что мы даем на всю продаваемую продукцию ПОЖИЗНЕННУЮ ГАРАНТИЮ. 
И это не пустые слова! Данный факт существенно влияет на конверсию =) Но, ближе к делу. 

 

В данный момент на лендинге реализуются 3 типа кошельков с разными ценами и, соответственно, разными суммами партнерских выплат:

 

7.jpg
- мини-кошелек "Brute Mini":  400 руб при цене 1490 руб на сайте 
 

 

1.jpg
- кошелек "Brute Bifold":  600 руб при цене 2490 руб на сайте 
 

 

4.jpg
- клатч "Brute Longer": 700 руб при цене 2990 руб на сайте 

 

================================================

 

А теперь ссылочки:

Лендинг витрина - http://brutewallet.ru

Лендинг кошелька "Brute Bifold" - http://bifold.brutewallet.ru

Лендинг кошелька "Brute Longer" - http://longer.brutewallet.ru

Страница с подробными условиями ПП - http://brutewallet.ru/affiliate.html

Страница регистрации в ПП - https://brute.e-autopay.com/affreg

 

====================================================

 

Контакты:

1. Личка форума

2. Скaйп: aucsell

3. Телеграм: @aucsell
4. Email: brutewallet@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 


Примеры наших работ:

 

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