HostSailor-скидка 50%-серверы в Румынии - Бесплатная поддержка - 1Gbit

Отправлено Вчера, 06:25

HostSailor находится в Дубае, ОАЭ. Физический услуги расположены в Нидерландах и Румынии, все серверы принадлежат нам на 100%, мы не перепродаем наши услуг VPS.

Операционные системы: (большинство всех операционных систем Linux и Windows, если у нас такой нет, мы установим ее специально для вас! )

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Выделенные сервера

Центра Обработки Данных (Бухарест, Румыния)

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Код: 50% первый месяц Румыния выделенные серверы код:WELUVRU2018

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] Dreadnought

CPU: Intel® Xeon® CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz

RAM: 8GB DDR3

HDD: 1TB Enterprise SATA / 128GB SSD

Соединение: 1Gbit

Bandwidth 5TB outgoing

Bandwidth Free incoming

IPV4 addresses 1 included

IPV6 addresses /64 or /48

Control: IPMI included

DDoS защита: 20 Gbps включительно

Начиная от @ $45.50 USD

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Neptune

CPU: Intel® Xeon® E3-1271 v3 @ 3.60GHz

RAM: 8GB DDR3

HDD: 2TB Enterprise SATA / 240GB SSD

Соединение: 1Gbit

Bandwidth 5TB outgoing

Bandwidth Free incoming

IPV4 addresses 1 included

IPV6 addresses /64 or /48

Control: IPMI included

DDoS защита: 20 Gbps включительно

Начиная от @ $48.99 USD

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COLOSSUS

CPU: Intel® Xeon® 2x E5-2609 v3 @ 1.90GHz

RAM: 16GB DDR3

HDD: 2x 2TB Enterprise SATA / 2x 240GB SSD

Соединение: 1Gbit

Bandwidth 5TB outgoing

Bandwidth Free incoming

IPV4 addresses 1 included

IPV6 addresses /64 or /48

Control: IPMI included

DDoS защита: 20 Gbps включительно

Начиная от @ $70.49 USD

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ORION

CPU: Intel® Xeon® 2x E5-2620 v3 @ 2.40GHz

RAM: 32GB DDR3

HDD: 2x 2TB SATA Enterprise / 2x 240GB SSD

Соединение: 1Gbit

Bandwidth 5TB outgoing

Bandwidth Free incoming

IPV4 addresses 1 included

IPV6 addresses /64 or /48

Control: IPMI included

DDoS защита: 20 Gbps включительно

Начиная от @ $80.49 USD

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VANGUARD

CPU: Intel® Xeon® 2x E5-2630 v3 @ 2.40GHz

RAM: 64GB DDR3

HDD: 2x 3TB Enterprise SATA / 2x 500GB SSD

Соединение: 1Gbit

Bandwidth 5TB outgoing

Bandwidth Free incoming

IPV4 addresses 1 included

IPV6 addresses /64 or /48

Control: IPMI included

DDoS защита: 20 Gbps включительно

Начиная от @ $99.49 USD

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Способы Оплаты:

PayPal, Банковский Перевод, PaySafeCard, Skrill, WebMoney, WeChat, Payza, Bitcoin, altcoins, Qiwi, AliPay, Yandex, Western Union/ Moneygram and Perfect Money

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Особенности:

1. По умолчанию каждый выделенный сервер имеет 1 Гигабит порт / соединение

2. 20 Гигабайт бесплатной Дос защиты

3. Нет платы за установку.

4. Управляемые услуги.

5. Бесплатный входящий трафик .

6. Аптайм подерживается нашим SLA.

7. Полное удаленное управление и контроль (перезагрузка, RDNS, переустановка, проверка пропускной способности).

8. Нет контрактов.

9. Мгновенная доставка

10.Экологически чистый центр обработки данных

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HostSailor:

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FAQ и поддержка:

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