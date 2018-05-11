HostSailor-скидка 50%-серверы в Румынии - Бесплатная поддержка - 1Gbit

HostSailor зарекомендовал себя как надежный поставщик высококачественного VPS Хостинга, Виртуального Хостинга,Выделенных Серверов, Доменов и Сертификатов SSL с превосходной поддержкой и безупречной репутацией. Также мы предлагает одни из самых конкурентных цен на рынке при высоком качеством продуктов и услуг.
HostSailor находится в Дубае, ОАЭ. Физический услуги расположены в Нидерландах и Румынии, все серверы принадлежат нам на 100%, мы не перепродаем наши услуг VPS.
Операционные системы: (большинство всех операционных систем Linux и Windows, если у нас такой нет, мы установим ее специально для вас! )
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Выделенные сервера
Центра Обработки Данных (Бухарест, Румыния)
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Код: 50% первый месяц Румыния выделенные серверы код:WELUVRU2018
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] Dreadnought
CPU: Intel® Xeon® CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz
RAM: 8GB DDR3
HDD: 1TB Enterprise SATA / 128GB SSD
Соединение: 1Gbit
Bandwidth 5TB outgoing
Bandwidth Free incoming
IPV4 addresses 1 included
IPV6 addresses /64 or /48
Control: IPMI included
DDoS защита: 20 Gbps включительно
Начиная от @ $45.50 USD
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Neptune
CPU: Intel® Xeon® E3-1271 v3 @ 3.60GHz
RAM: 8GB DDR3
HDD: 2TB Enterprise SATA / 240GB SSD
Соединение: 1Gbit
Bandwidth 5TB outgoing
Bandwidth Free incoming
IPV4 addresses 1 included
IPV6 addresses /64 or /48
Control: IPMI included
DDoS защита: 20 Gbps включительно
Начиная от @ $48.99 USD
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COLOSSUS
CPU: Intel® Xeon® 2x E5-2609 v3 @ 1.90GHz
RAM: 16GB DDR3
HDD: 2x 2TB Enterprise SATA / 2x 240GB SSD
Соединение: 1Gbit
Bandwidth 5TB outgoing
Bandwidth Free incoming
IPV4 addresses 1 included
IPV6 addresses /64 or /48
Control: IPMI included
DDoS защита: 20 Gbps включительно
Начиная от @ $70.49 USD
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ORION
CPU: Intel® Xeon® 2x E5-2620 v3 @ 2.40GHz
RAM: 32GB DDR3
HDD: 2x 2TB SATA Enterprise / 2x 240GB SSD
Соединение: 1Gbit
Bandwidth 5TB outgoing
Bandwidth Free incoming
IPV4 addresses 1 included
IPV6 addresses /64 or /48
Control: IPMI included
DDoS защита: 20 Gbps включительно
Начиная от @ $80.49 USD
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VANGUARD
CPU: Intel® Xeon® 2x E5-2630 v3 @ 2.40GHz
RAM: 64GB DDR3
HDD: 2x 3TB Enterprise SATA / 2x 500GB SSD
Соединение: 1Gbit
Bandwidth 5TB outgoing
Bandwidth Free incoming
IPV4 addresses 1 included
IPV6 addresses /64 or /48
Control: IPMI included
DDoS защита: 20 Gbps включительно
Начиная от @ $99.49 USD
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Способы Оплаты:
PayPal, Банковский Перевод, PaySafeCard, Skrill, WebMoney, WeChat, Payza, Bitcoin, altcoins, Qiwi, AliPay, Yandex, Western Union/ Moneygram and Perfect Money
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Особенности:
1. По умолчанию каждый выделенный сервер имеет 1 Гигабит порт / соединение
2. 20 Гигабайт бесплатной Дос защиты
3. Нет платы за установку.
4. Управляемые услуги.
5. Бесплатный входящий трафик .
6. Аптайм подерживается нашим SLA.
7. Полное удаленное управление и контроль (перезагрузка, RDNS, переустановка, проверка пропускной способности).
8. Нет контрактов.
9. Мгновенная доставка
10.Экологически чистый центр обработки данных
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HostSailor:
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