Отправлено Сегодня, 04:05

Тренинговый центр Павла Ракова

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Вебинар "Любовь на пределе"

Тренинговый центр Павла Ракова приглашает посетить бесплатный вебинар “Любовь на пределе”.

Мужчина грубит, не ценит, не дарит подарки, уходит развлекаться с друзьями и многое другое.

Девушке, независимо от возраста и семейного положения надо уметь правильно общаться с мужчинами, выстраивать с ними отношения. Как привлекать к себе внимания мужского пола, как сохранить женское достоинство. Получить доверие и интерес мужчины. Обо всём этом будет разговор на вебинаре.

Встречу ведет самый популярный психолог - практик с 25 летним стажем Павел Раков. Автор и ведущий психологических тренингов для мужчин и женщин.

Вебинар пройдет 22 мая в 19:00 по московскому времени.

Зарегистрироваться для участия по ссылке http://pavelrakov-mk.ru/lm-we-szhp5/?gcao=3301&gcpc=54284

Подробности можно узнать у Старшего партнера Павла Ракова по телефону +7-926-83-83-103, Надежда Коротина.