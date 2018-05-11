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Вебинар "Любовь на пределе"

Автор темы Надежда Коротина, Сегодня, 04:05

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#1 Надежда Коротина

Надежда Коротина

    Новичок

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  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 04:05

Тренинговый центр Павла Ракова

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Вебинар "Любовь на пределе"

 

Тренинговый центр Павла Ракова приглашает посетить бесплатный вебинар “Любовь на пределе”.

Мужчина грубит, не ценит, не дарит подарки, уходит развлекаться с друзьями и многое другое.

Девушке, независимо от возраста и семейного положения надо уметь правильно общаться с мужчинами, выстраивать с ними отношения. Как привлекать к себе внимания мужского пола, как сохранить женское достоинство. Получить доверие и интерес мужчины. Обо всём этом будет разговор на вебинаре.

Встречу ведет самый популярный психолог - практик с 25 летним стажем Павел Раков. Автор и ведущий психологических тренингов для мужчин и женщин.

 

    Вебинар пройдет 22 мая в 19:00 по московскому времени.

 

Зарегистрироваться для участия по ссылке http://pavelrakov-mk.ru/lm-we-szhp5/?gcao=3301&gcpc=54284

    

Подробности можно узнать у Старшего партнера Павла Ракова по телефону +7-926-83-83-103, Надежда Коротина.

 

 


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