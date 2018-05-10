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Фотография

Звезды сошлись - Эвелина Бледанс и Епифанцев звездный Эксгибиционизм.

Автор темы klimusik, Вчера, 18:23

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klimusik

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Отправлено Вчера, 18:23

49 - летняя Эвелина Блёднс которая разменяла пятый десяток, пестрит фотографиями в социальных сетях, поклонники разделились на два лагеря, первые призывают к морали так как Бледанс мать, вторые получают огромное удовольствие от просмотра фотографий. 45-летний Владмир Епифанцев артист реализует теперь не на театральных подмостках и в кино, а в своём "инстаграме"Кроме того, актёр не стесняется публиковать видео и фото с обнажёнными девушками, несмотря на то, что больше 12 лет живет в браке с актрисой Анастасией Веденской. Впрочем, в своих интервью Владимир не раз признавался, что семья и верность — это не про него. Диагнозы разные но есть общее отсутствие моральных правил в поведении

 

 

 


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