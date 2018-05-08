Кто-то живёт на дивиденды?

Отправлено Вчера, 21:09

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

Всвязи с кризисом недвижимости (падает в цене, сдаётся плохо), возникает вопрос, а можно ли жить на дивиденды? Берем к примеру Сбербанк, который платит их достаточно стабильно.

Стоит ли продать квартиру, чтобы вложиться в акции того же Сбера, рассчитывая по крайней мере на дивиденды, а возможно и на рост цены в долгосрочной перспективе, например на горизонте 10 лет. Вроде Сбербанк умереть не должен, так что сочтём риски невысокими.

Или я сильно ошибаюсь, и дивидендами можно смело пренебречь?

Кто-то пробовал жить на дивиденды?