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Кто-то живёт на дивиденды?

Автор темы Anna, Вчера, 21:09
дивиденды

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В теме одно сообщение

#1 Anna

Anna

    Коммерсант

  • Киберсанты
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  • 375 сообщений
63
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Москва
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 21:09

Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

Всвязи с кризисом недвижимости (падает в цене, сдаётся плохо), возникает вопрос, а можно ли жить на дивиденды? Берем к примеру Сбербанк, который платит их достаточно стабильно. 

Стоит ли продать квартиру, чтобы вложиться в акции того же Сбера, рассчитывая по крайней мере на дивиденды, а возможно и на рост цены в долгосрочной перспективе, например на горизонте 10 лет. Вроде Сбербанк умереть не должен, так что сочтём риски невысокими.

Или я сильно ошибаюсь, и дивидендами можно смело пренебречь?

Кто-то пробовал жить на дивиденды?


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Акции с дивидендами лучше недвижимости? 

>> дивиденды Татнефти

>> дивиденды Сбербанка

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#2 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

    Основатель форума

  • Администрация
  • 25 648 сообщений
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Очень хороший
  • Страна, Город:
    Россия, г. Ижевск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 22:07

Всё можно, и жить на дивиденды - тоже!

Только не в одну компанию вкладываться нужно, а формировать ПОРТФЕЛЬ бумаг, причем самые правильные (на мой взгляд) стратегии, это комбинирование дивидендных бумаг с бумагами роста. 

Ну и, само собой, раз в год - перетрясать этот портфель и в случае необходимости - менять бумаги...

И опять же - чтобы именно ЖИТЬ на дивиденды, портфель должен быть миллионов на 10 рублей минимум, а лучше - больше...

 

ИМХО


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