Продающие тексты [инфобизнес, IT-технологии, лендинг]

Отправлено Сегодня, 13:12

Как бизнесмену увеличить продажи в 3 раза и сэкономить время на рутинном написании текстов?

Испытывали ли вы ситуацию, когда нужно составить продающий текст для вашего интересного продукта или тренинга, который увеличит вам в 3 раза продажи? Вот вы хотите преступить к делу, усаживаетесь поудобнее за рабочий стол, открываете ноутбук, текстовый документ и... впадаете в ступор...

Как описать боли клиентов?

Как построить аватар целевой аудитории?

Как найти правильные слова?

Как построить текст, чтобы он действительно продавал?

Как сделать как можно больше продаж даже в условиях жесткой конкуренции?

Смогу ли я убедить текстом, если в школе я плохо писал сочинения?

Как вы можете заметить - результата никакого! Так позвольте мне заняться вашим продающим текстом.

Многие бизнесмены, понимают что их сайт, куда идет основной трафик, должен быть гарантированно продающим, иначе это бесполезная площадка. В чём смысл постоянно тратить деньги на раскрутку сайта, для привлечения как можно больше лидов, если ваши потенциальные клиенты уходят со страницы, прочитав лишь заголовок?



Если вы зашли на мою тему, то наверняка вам нужен качественный продающий текст. Тогда самое время познакомиться с моими услугами.

Продающий текст для сайта (от 3 000 руб.)

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Заказав грамотный продающий текст для сайта: Что именно вы получите?

Выявление основных целей заказного текста (запись, продажа продукции, связь с менеджером)

Составление аватара и анализ целевой аудитории и вашего бизнеса.

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К данной теме я прикреплю 2 примера моих продающих текстов.

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P. S. Если я вы всё ещё ждёте ответа в течение нескольких часов, то значит я занят сами знаете кем, и придётся ещё немного подождать.