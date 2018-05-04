ПРОДАМ паблики ИНСТАГРАМ живые по 10 копеек

Отправлено Вчера, 18:21

Тема: Ютуб, блогеры, сериалы.

Аудитория рф, до 34 лет.

Преимущественно Ж, есть МЖ

Родная почта с письмом "Добро пожаловать" в комплекте.

Раскрутка на МФ, МЛ. Ботов нет. Акки от 2 до 16к подписчиков.

Сделку можем провести через Сусова или Муромцева (smmacc). Плата за услуги гаранта за вами.

Цена 10 коп. за подписчика.

Мои гарантии:

Персональный аттестат вебмани BL 154 https://passport.web...id=401300932996

Идентифицированный Яндекс кошелек.

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