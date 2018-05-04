ПРОДАМ паблики ИНСТАГРАМ живые по 10 копеек

Тема: Ютуб, блогеры, сериалы.
Аудитория рф, до 34 лет.
Преимущественно Ж, есть МЖ
Родная почта с письмом "Добро пожаловать" в комплекте.
Раскрутка на МФ, МЛ. Ботов нет. Акки от 2 до 16к подписчиков.
Сделку можем провести через Сусова или Муромцева (smmacc). Плата за услуги гаранта за вами.
Цена 10 коп. за подписчика.
Мои гарантии:
Репутация на зисмо http://zismo.biz/user/276066-taschi/
Персональный аттестат вебмани BL 154 https://passport.web...id=401300932996
Идентифицированный Яндекс кошелек.
Связь:
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