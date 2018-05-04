Партнерская программа FOREX

Отправлено Вчера, 16:47

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Если Вы умелый трейдер, профессионал или даже новичок на рынке форекс, то Вы можете успешно торговать в надёжной проверенной компании, даже не имея опыта.

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• Несколько типов счетов: (3 вида- Cent; 3 вида- Classic; и Pro счета)

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AMarkets(AForex) предоставляет услуги интернет-трейдинга на рынке Forex с 2007 года.

Forex (FOReign EXchange market) -- это глобальный валютный рынок, на котором тысячи банков, брокерских компаний и частных

трейдеров из разных стран осуществляют торговлю иностранными валютами. Forex является самым крупным финансовым рынком

в мире. Его ежедневный торговый оборот колеблется от одного до трех триллионов долларов США.

Биржа Форекс

Форекс биржа не привязана ни к какому конкретному месту, а торговля на ней ведется круглосуточно, кроме выходных.

Начинающий трейдер может достаточно быстро научиться прогнозировать валютный рынок, изучая и анализируя экономические

новости стран, обзоры аналитиков рынка Forex. Но, как показывает практика, умение прогнозировать рынок еще не является

залогом успешной игры на Форекс. Биржа Форекс -- это место наполненное эмоциями.Игроки постоянно испытывают страх,

радость, жадность и ликование от побед, и это неизменно сказывается на их результатах торговли -

Чтобы начать играть на Forex, необходимо зарегистрировать торговый счет на сайте брокера и пополнить его. после этого рынок