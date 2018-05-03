Блогер Маргарита Айтмурзаева Мошенница

Записалась девушка https://www.instagram.com/blagori по Инстаграм в салон м. Войковская на воскресенье утро на однотонное Окрашивание волос по Акции 3500₽ придя по записи осмотрелась и поняв, что в салоне нет практически никого только она, девушка мастер и девушка администратор, Маргарита https://www.instagram.com/blagori решила действовать по ранее задуманному плану (судя по действиям это она проделывает не первый раз начала набирать дорогие услуги (осветление корней-3000₽)защита Олаплекс 1500₽ дополнительный уход Окрашивание 3500 на сумму 8000₽ (сумма ее не волновала, платить она не собиралась) хвалилась что она бизнесмен и имеет два салона красоты, но не пошла туда пооому что все занято и бизнес процветает, после того как смыли краску мастер повела Маргариту на кресло и та начала действовать по отработанной схеме и истошно кричать на весь салон что у неё не тот цвет который она хотела и ей не нравится все это матом (с трудом вяжется образ в Инста и реальность) мастер пыталась успокоить сказав давайте высушим волосы и посмотрим, но в план Айтмурзаевой Маргариты не входило сушить волосы (тогда придётся платить, так как услуга оказанна качественно) она бегом выбежала на улицу и уехала на попутке. После того как поставили в курс руководство был вызван патруль ОВД Войковская снята запись камеры и написано заявление. Маргарита Через несколько часов выложила в своём аккаунте строрис в котором приглашала всех желающих на какое то мероприятие и волосы выглядели идеально. Сторис скопировали приложим к материалам дела. Маргарита в сети создаёт впечатление успешной девушки с богатым внутренним миром, самое интересное, что перед мастером девушкой она гнула пальцы рассказывая, что успешная бизнес Вуман имеет два салона красоты с хорошим потоком клиентов, в сети позиционирует себя SMM специалистом высоко уровня, а на самом деле обыкновенная аферистка ходящая по парикмахерским эконом класса в воскресенье с утра в надежде подкраситься и не заплатить.
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Понимаете в чем дело, что за долгие годы работы мы имели всякий опыт с клиентами и конечно же у нас были неудачные окрашивания или ещё какие то косяки, но мы всегда решали проблему, но в случае с Маргаритой это была явная и не сильно продуманная афера.
Блогер Маргарита Айтмурзаева Мошенница
Автор темы Ribka2018, Вчера, 23:50
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