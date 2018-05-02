Мария Кожевникова - Пускай дети лучше снимаются в Playboy

Отправлено Вчера, 22:33

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Мария Кожевникова — гимнастка, актриса, модель Playboy, депутат и член комитета Госдумы по культуре (к счастью, бывший). У Марии есть мнение о видеоиграх, и она не боится его высказать. Школьники, одержимые играми, с оружием в руках каждый день творят насилие прямо в школах — вот таким, судя по всему, видит мир Мария Кожевникова. И поэтому надо запретить игры всем несовершеннолетним. Чтобы они накопленную агрессию выливали не в стрелялках, а в реальности. Гениально, Мария! Значит, в игры — только по паспорту. *Дорогие мои слушатели, у меня свое мнение по поводу данного человека, разделить его или нет Ваше гражданское право*