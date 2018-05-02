Продвижение в социальных сетях!

Отправлено Вчера, 17:13

Доброго времени суток посетители нашей ветки.

Вас привествует профессиональный сервис smmexp.ru

Мы предоставляем услуги в области продвижения Ваших бизнес сообществ в социальных сетях

Мы работаем самостоятельно, поэтому наши ценны минимальные, ниже Вы можете ознакомиться с ними:

Вконтакте - Подписчики в группу\паблик:

Вконтакте - Оферы Стандарт (гарантия 1 месяц) 400р

Вконтакте - Оферы Премиум (минимальное количество собак) 550р

Вконтакте - Оферы Голд качество (практические без собак) 800р

Вконтакте - Живые подписчики Стандарт - 1200р (без критерий)

Вконтакте - Живые подписчики Премиум - 2000р (возможны критерии, пол, возраст, страна, город, интересы -а за доплату)

Вконтакте - Живые подписчики Голд - 2500р (только целевая аудитория, оптимально для комерческих сообществ)(возможны критерии, пол, возраст, страна, город, интересы -а за доплату)

Вконтакте Живые офферы (без собак, проявление небольшой активности) - 1000р (без критерий)

Вконтакте - Дополнительные услуги:

Вконтакте - Лайки (гарантия 1 месяц) 80р

Вконтакте - Репосты (гарантия 1 месяц) 400р

Вконтакте - Подписчики/Друзья офферы Стандарт (гарантия 1 месяц) 400р

Вконтакте - Подписчики/Друзья офферы Премиум (гарантия 3 месяца) 800р

Вконтакте - Голосование/Опросы Стандарт - 400р

Вконтакте - Рассылки по ЛС (1200р)

Вконтакте - Рассылки по стенам Групп/Пабликов (1400р)

Вконтакте - Комментарии/Отзывы от живых аккаунтов 10000р

Вконтакте - Настройка таргетированной рекламы + ведение 3000р

Вконтакте - Фарш:

Вконтакте - Тариф Low - 3000р / мес

Копипаст контент - 3 поста в неделю, 500 живых подписчиков, 500 офферных подписчиков, повышение активности, подробный отчет о работе.

Вконтакте - Тариф Medium - 6000р / мес

Уникальный контент - 3 поста в неделю, 800 живых подписчиков, 800 офферных подписчиков, повышение активности, дизайн сообщества (миниатюра + обложка), отбор + рассылки по целевой аудитории с приглашением вступить в сообщество, подробный отчет о работе.

Вконтакте - Тариф Pro - 10000р / мес

Уникальный контент - 3 поста в неделю, 1200 живых подписчиков, 1200 офферных подписчиков, повышение активности, дизайн сообщества (миниатюра + обложка), отбор + рассылки по целевой аудитории с приглашением вступить в сообщество, работа с рекламной компанией, подробный отчет о работе.

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Инстаграмм - Все услуги

Инстаграмм - Оферы Стандарт (гарантия 2 недели) 200р

Инстаграмм - Оферы Премиум (минимальное количество отписок) 550р

Инстаграмм - Оферы Голд качество (практические без отписок) 800р (возможны критерии страна, пол, возраст)

Инстаграмм - Лайки быстрые (без гарантии) 80р

Инстаграмм - Лайки высогоко качества (гарантия) 200р

Инстаграмм - Ведение страницы (30-40 постов не уникального контента в месяц) 2000р

Инстаграмм - Ведение страницы (15-20 постове уникального контента в месяц) 3000р

Инстаграмм - Разработка индивидуальных хештегов (20 штук - 200р)

Инстаграмм - Настройка таргетированной рекламы 4000р

Инстаграмм - Просмотры видео 100р

Инстаграмм - Фарш:

Инстаграмм - Тариф Low - 3000р / мес

Копипаст контент - 4 поста в неделю, 500 живых подписчиков, 500 офферных подписчиков, повышение активности, подробный отчет о работе.

Инстаграмм - Тариф Medium - 6000р / мес

Уникальный контент - 3 поста в неделю, 800 живых подписчиков, 800 офферных подписчиков, повышение активности, дизайн сообщества (аватар), отбор + рассылки по целевой аудитории с приглашением вступить в сообщество, подробный отчет о работе.

Инстаграмм - Тариф Pro - 10000р / мес

Уникальный контент - 5 постов в неделю, 1200 живых подписчиков, 1200 офферных подписчиков, повышение активности, дизайн аккаунта (аватар), отбор + рассылки по целевой аудитории с приглашением вступить в сообщество, работа с рекламной компанией, подробный отчет о работе.

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Телеграмм - Все услуги:

Телеграмм - Офферы весь мир 1000р

Телеграмм - Офферы Россия 1500р

Телеграмм - Живые подписчики Россия 5000р

Телеграмм - Живые подписчики целевая аудитория (тематическая) 6000р

Телеграмм - Живые подписчики иностранцы 5500р

Телеграмм - Ведение канала (не уникальные посты, копипаст, 3-4 поста в неделю) 2000р

Телеграмм - Ведение канала (уникальные посты, 3-4 в неделю) 4000р

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Твиттер - Все услуги

Твиттер - Фоловеры Офферы высокое качество 600р

Твиттер - Фоловеры Офферы низкое качество 300р

Твиттер - Живые подписчики 2200р

Твиттер - Ретвиты Офферы 300р

Твиттер - Лайки Офферы 300р

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Ютуб - Все услуги

Ютуб - Просмотры (без гарантии) 80р

Ютуб - Просмотры (Гарантия 15 суток) 160р

Ютуб - Просмотры (Без списаний) 250р

Ютуб - Живые просмотры 400р

Ютуб - Лайки 400р

Ютуб - Дизлайки 600р

Ютуб - Подписчики Живые 3000р

Ютуб - Подписчики Живые (целевая аудитория) 5000р

Ютуб - Вывод видео в тренды (только живой трафик) 22000р за 1 видео

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Фейсбук - Все услуги

Фейсбук - Вступившие ботыГруппа/Паблик 500р

Фейсбук - Вступившие офферы Группа/Паблик 800р

Фейсбук - Вступившие живые (без критерий) 2200р

Фейсбук - Живые вступившие (с критериям) 2500р + доплата за критерии

Фейсбук - Заявки в друзья/подписчики 1000р

Фейсбук - Лайки 80р

Фейсбук - Настройка тергетированной рекламы + ведение 5000р

Фейсбук - Фарш:

Фейсбук - Тариф Low - 3000р / мес

Копипаст контент - 3 поста в неделю, 500 живых подписчиков, 500 офферных подписчиков, повышение активности, подробный отчет о работе.

Фейсбук - Тариф Medium - 6000р / мес

Уникальный контент - 3 поста в неделю, 800 живых подписчиков, 800 офферных подписчиков, повышение активности, дизайн сообщества (миниатюра + обложка), отбор + рассылки по целевой аудитории с приглашением вступить в сообщество, подробный отчет о работе.

Фейсбук - Тариф Pro - 10000р / мес

Уникальный контент - 3 поста в неделю, 1200 живых подписчиков, 1200 офферных подписчиков, повышение активности, дизайн сообщества (миниатюра + обложка), отбор + рассылки по целевой аудитории с приглашением вступить в сообщество, работа с рекламной компанией, подробный отчет о работе.

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Одноклассники - Все услуги

Одноклассники - Вступившие боты 350р

Одноклассники - Вступившие офферы 500р

Одноклассники - Живые вступившие (без критерий) 2200р

Одноклассники - Живые вступившие (с критериям) 2500р + доплата за критерии

Одноклассники - Заявки в друзья офферы 800р

Одноклассники - Классы офферы 300р

Одноклассники - Поделиться офферы 500р

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Настройка Яндекс Директ + ведение - 5000р

Настройка Гугл Эдвордс + ведение + купон на 2000р - 6000р

Вы еще не знакомы с качеством наших услуг?

У Вас есть отличный шанс познакомиться с ними!

Любому форумчанину мы готовы предложить бесплатное ведение сообществ/аккаунтов в количестве 3 суток

300 Офферных подписчиков/друзей/лайков/репостов/просмотров в любой социальной сети

50 Живых подписчиков без критерий в любую социальную сеть

Контакты для связи с нами:

+79064943953 (Watsapp, Viber, звонки и смс)

+79637819917 (звонки и смс)

vk.com/smmexpertig - Вконтакте

Telegram: @smmexp

Icq: 634338 и 698191

Skype live:smmexp

smmexp@yandex.ru - Электронная почта

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