Продвижение в социальных сетях!

Доброго времени суток посетители нашей ветки.
Вас привествует профессиональный сервис smmexp.ru
Мы предоставляем услуги в области продвижения Ваших бизнес сообществ в социальных сетях
Мы работаем самостоятельно, поэтому наши ценны минимальные, ниже Вы можете ознакомиться с ними:
Вконтакте - Подписчики в группу\паблик:
Вконтакте - Оферы Стандарт (гарантия 1 месяц) 400р
Вконтакте - Оферы Премиум (минимальное количество собак) 550р
Вконтакте - Оферы Голд качество (практические без собак) 800р
Вконтакте - Живые подписчики Стандарт - 1200р (без критерий)
Вконтакте - Живые подписчики Премиум - 2000р (возможны критерии, пол, возраст, страна, город, интересы -а за доплату)
Вконтакте - Живые подписчики Голд - 2500р (только целевая аудитория, оптимально для комерческих сообществ)(возможны критерии, пол, возраст, страна, город, интересы -а за доплату)
Вконтакте Живые офферы (без собак, проявление небольшой активности) - 1000р (без критерий)
Вконтакте - Дополнительные услуги:
Вконтакте - Лайки (гарантия 1 месяц) 80р
Вконтакте - Репосты (гарантия 1 месяц) 400р
Вконтакте - Подписчики/Друзья офферы Стандарт (гарантия 1 месяц) 400р
Вконтакте - Подписчики/Друзья офферы Премиум (гарантия 3 месяца) 800р
Вконтакте - Голосование/Опросы Стандарт - 400р
Вконтакте - Рассылки по ЛС (1200р)
Вконтакте - Рассылки по стенам Групп/Пабликов (1400р)
Вконтакте - Комментарии/Отзывы от живых аккаунтов 10000р
Вконтакте - Настройка таргетированной рекламы + ведение 3000р
Вконтакте - Фарш:
Вконтакте - Тариф Low - 3000р / мес
Копипаст контент - 3 поста в неделю, 500 живых подписчиков, 500 офферных подписчиков, повышение активности, подробный отчет о работе.
Вконтакте - Тариф Medium - 6000р / мес
Уникальный контент - 3 поста в неделю, 800 живых подписчиков, 800 офферных подписчиков, повышение активности, дизайн сообщества (миниатюра + обложка), отбор + рассылки по целевой аудитории с приглашением вступить в сообщество, подробный отчет о работе.
Вконтакте - Тариф Pro - 10000р / мес
Уникальный контент - 3 поста в неделю, 1200 живых подписчиков, 1200 офферных подписчиков, повышение активности, дизайн сообщества (миниатюра + обложка), отбор + рассылки по целевой аудитории с приглашением вступить в сообщество, работа с рекламной компанией, подробный отчет о работе.
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Инстаграмм - Все услуги
Инстаграмм - Оферы Стандарт (гарантия 2 недели) 200р
Инстаграмм - Оферы Премиум (минимальное количество отписок) 550р
Инстаграмм - Оферы Голд качество (практические без отписок) 800р (возможны критерии страна, пол, возраст)
Инстаграмм - Лайки быстрые (без гарантии) 80р
Инстаграмм - Лайки высогоко качества (гарантия) 200р
Инстаграмм - Ведение страницы (30-40 постов не уникального контента в месяц) 2000р
Инстаграмм - Ведение страницы (15-20 постове уникального контента в месяц) 3000р
Инстаграмм - Разработка индивидуальных хештегов (20 штук - 200р)
Инстаграмм - Настройка таргетированной рекламы 4000р
Инстаграмм - Просмотры видео 100р
Инстаграмм - Фарш:
Инстаграмм - Тариф Low - 3000р / мес
Копипаст контент - 4 поста в неделю, 500 живых подписчиков, 500 офферных подписчиков, повышение активности, подробный отчет о работе.
Инстаграмм - Тариф Medium - 6000р / мес
Уникальный контент - 3 поста в неделю, 800 живых подписчиков, 800 офферных подписчиков, повышение активности, дизайн сообщества (аватар), отбор + рассылки по целевой аудитории с приглашением вступить в сообщество, подробный отчет о работе.
Инстаграмм - Тариф Pro - 10000р / мес
Уникальный контент - 5 постов в неделю, 1200 живых подписчиков, 1200 офферных подписчиков, повышение активности, дизайн аккаунта (аватар), отбор + рассылки по целевой аудитории с приглашением вступить в сообщество, работа с рекламной компанией, подробный отчет о работе.
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Телеграмм - Все услуги:
Телеграмм - Офферы весь мир 1000р
Телеграмм - Офферы Россия 1500р
Телеграмм - Живые подписчики Россия 5000р
Телеграмм - Живые подписчики целевая аудитория (тематическая) 6000р
Телеграмм - Живые подписчики иностранцы 5500р
Телеграмм - Ведение канала (не уникальные посты, копипаст, 3-4 поста в неделю) 2000р
Телеграмм - Ведение канала (уникальные посты, 3-4 в неделю) 4000р
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Твиттер - Все услуги
Твиттер - Фоловеры Офферы высокое качество 600р
Твиттер - Фоловеры Офферы низкое качество 300р
Твиттер - Живые подписчики 2200р
Твиттер - Ретвиты Офферы 300р
Твиттер - Лайки Офферы 300р
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Ютуб - Все услуги
Ютуб - Просмотры (без гарантии) 80р
Ютуб - Просмотры (Гарантия 15 суток) 160р
Ютуб - Просмотры (Без списаний) 250р
Ютуб - Живые просмотры 400р
Ютуб - Лайки 400р
Ютуб - Дизлайки 600р
Ютуб - Подписчики Живые 3000р
Ютуб - Подписчики Живые (целевая аудитория) 5000р
Ютуб - Вывод видео в тренды (только живой трафик) 22000р за 1 видео
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Фейсбук - Все услуги
Фейсбук - Вступившие ботыГруппа/Паблик 500р
Фейсбук - Вступившие офферы Группа/Паблик 800р
Фейсбук - Вступившие живые (без критерий) 2200р
Фейсбук - Живые вступившие (с критериям) 2500р + доплата за критерии
Фейсбук - Заявки в друзья/подписчики 1000р
Фейсбук - Лайки 80р
Фейсбук - Настройка тергетированной рекламы + ведение 5000р
Фейсбук - Фарш:
Фейсбук - Тариф Low - 3000р / мес
Копипаст контент - 3 поста в неделю, 500 живых подписчиков, 500 офферных подписчиков, повышение активности, подробный отчет о работе.
Фейсбук - Тариф Medium - 6000р / мес
Уникальный контент - 3 поста в неделю, 800 живых подписчиков, 800 офферных подписчиков, повышение активности, дизайн сообщества (миниатюра + обложка), отбор + рассылки по целевой аудитории с приглашением вступить в сообщество, подробный отчет о работе.
Фейсбук - Тариф Pro - 10000р / мес
Уникальный контент - 3 поста в неделю, 1200 живых подписчиков, 1200 офферных подписчиков, повышение активности, дизайн сообщества (миниатюра + обложка), отбор + рассылки по целевой аудитории с приглашением вступить в сообщество, работа с рекламной компанией, подробный отчет о работе.
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Одноклассники - Все услуги
Одноклассники - Вступившие боты 350р
Одноклассники - Вступившие офферы 500р
Одноклассники - Живые вступившие (без критерий) 2200р
Одноклассники - Живые вступившие (с критериям) 2500р + доплата за критерии
Одноклассники - Заявки в друзья офферы 800р
Одноклассники - Классы офферы 300р
Одноклассники - Поделиться офферы 500р
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Настройка Яндекс Директ + ведение - 5000р
Настройка Гугл Эдвордс + ведение + купон на 2000р - 6000р
Вы еще не знакомы с качеством наших услуг?
У Вас есть отличный шанс познакомиться с ними!
Любому форумчанину мы готовы предложить бесплатное ведение сообществ/аккаунтов в количестве 3 суток
300 Офферных подписчиков/друзей/лайков/репостов/просмотров в любой социальной сети
50 Живых подписчиков без критерий в любую социальную сеть
Контакты для связи с нами:
+79064943953 (Watsapp, Viber, звонки и смс)
+79637819917 (звонки и смс)
vk.com/smmexpertig - Вконтакте
Telegram: @smmexp
Icq: 634338 и 698191
Skype live:smmexp
smmexp@yandex.ru - Электронная почта
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