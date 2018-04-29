HostSailor-скидка 50% - выделенные серверы в Румынии - Бесплатная подд

HostSailor зарекомендовал себя как надежный поставщик высококачественного VPS-хостинга, общего хостинга, Выделенных серверов, Доменов и SSL-Сертификатов с первоклассной поддержкой и безупречной репутацией, а также предлагает одни из самых конкурентоспособных цен, не жертвуя качеством продуктов и услуг.
HostSailor базируется в Дубае, ОАЭ. Физический услуги расположены в Нидерландах, все серверы HP принадлежат нам на 100%, мы не перепродаем наши услуг VPS.
Выделенные сервера:
Операционные системы: (большинство всех операционных систем Linux и Windows, если у нас такой нет, мы установим ее специально для вас! )
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Выделенные сервера
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Код: 50% первый месяц Румыния выделенные серверы код:WELUVRU2018
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] Dreadnought HDD
CPU: Intel® Xeon® CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz
RAM: 8GB DDR3
HDD: 1TB Enterprise SATA / 128GB SSD
Connection: 1Gbit
Bandwidth 5TB outgoing
Bandwidth Free incoming
IPV4 addresses 1 included
IPV6 addresses /64 or /48
Control: IPMI included
DDoS Protected: 20 Gbps included
От @ $48.99 USD
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COLOSSUS HDD
CPU: Intel® Xeon® 2x E5-2609 v3 @ 1.90GHz
RAM: 16GB DDR3
HDD: 2x 2TB Enterprise SATA / 2x 240GB SSD
Connection: 1Gbit
Bandwidth 5TB outgoing
Bandwidth Free incoming
IPV4 addresses 1 included
IPV6 addresses /64 or /48
Control: IPMI included
DDoS Protected: 20 Gbps included
От @ $70.49 USD
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ORION HDD
CPU: Intel® Xeon® 2x E5-2620 v3 @ 2.40GHz
RAM: 32GB DDR3
HDD: 2x 2TB SATA Enterprise / 2x 240GB SSD
Connection: 1Gbit
Bandwidth 5TB outgoing
Bandwidth Free incoming
IPV4 addresses 1 included
IPV6 addresses /64 or /48
Control: IPMI included
DDoS Protected: 20 Gbps included
От @ $80.49 USD
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VANGUARD HDD
CPU: Intel® Xeon® 2x E5-2630 v3 @ 2.40GHz
RAM: 64GB DDR3
HDD: 2x 3TB Enterprise SATA / 2x 500GB SSD
Connection: 1Gbit
Bandwidth 5TB outgoing
Bandwidth Free incoming
IPV4 addresses 1 included
IPV6 addresses /64 or /48
Control: IPMI included
DDoS Protected: 20 Gbps included
От @ $99.49 USD
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] Dreadnought SSD
CPU: Intel® Xeon® CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz
RAM: 8GB DDR3
HDD: 1TB Enterprise SATA / 128GB SSD
Connection: 1Gbit
Bandwidth 5TB outgoing
Bandwidth Free incoming
IPV4 addresses 1 included
IPV6 addresses /64 or /48
Control: IPMI included
DDoS Protected: 20 Gbps included
От @ $45.50 USD
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Neptune SSD
CPU: Intel® Xeon® E3-1271 v3 @ 3.60GHz
RAM: 8GB DDR3
HDD: 2TB Enterprise SATA / 240GB SSD
Connection: 1Gbit
Bandwidth 5TB outgoing
Bandwidth Free incoming
IPV4 addresses 1 included
IPV6 addresses /64 or /48
Control: IPMI included
DDoS Protected: 20 Gbps included
От @ $48.99 USD
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COLOSSUS SSD
CPU: Intel® Xeon® 2x E5-2609 v3 @ 1.90GHz
RAM: 16GB DDR3
HDD: 2x 2TB Enterprise SATA / 2x 240GB SSD
Connection: 1Gbit
Bandwidth 5TB outgoing
Bandwidth Free incoming
IPV4 addresses 1 included
IPV6 addresses /64 or /48
Control: IPMI included
DDoS Protected: 20 Gbps included
От @ $70.49 USD
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ORION SSD
CPU: Intel® Xeon® 2x E5-2620 v3 @ 2.40GHz
RAM: 32GB DDR3
HDD: 2x 2TB SATA Enterprise / 2x 240GB SSD
Connection: 1Gbit
Bandwidth 5TB outgoing
Bandwidth Free incoming
IPV4 addresses 1 included
IPV6 addresses /64 or /48
Control: IPMI included
DDoS Protected: 20 Gbps included
От @ $80.49 USD
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Способы оплаты
PayPal, Bank Transfer, PaySafeCard, Skrill,
WebMoney, WeChat, Payza, Bitcoin, altcoins, Western Union / Moneygram, and Perfect Money.
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Особенности:
1. Каждый выделенный сервер подключается по порту Gbit по умолчанию.
2. Полностью настройте свое серверное оборудование.
3. Нет платы за установку.
4. Управляемые услуги.
5. Свободная входящая полоса пропускания.
6. Аптайм подкрепляется нашим SLA.
7. Полное удаленное управление(перезагрузка, rDNS, переустановка, проверка пропускной способности).
8. Нет контрактов.
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HostSailor:
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FAQ и поддержка:
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