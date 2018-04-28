Брут дедики/Dedicated servers быстро недорого качественно

Отправлено Сегодня, 12:01

Приветствую, дружище!

У BtutBro есть для тебя отличные rdp/дедики (интернет 80 мб+, оперативки от 4гб на 10й винде, не юзанные)

Страны всегда в наличии :

Америка

Австралия

Канада

Великобритания

Азия

Россия

Украина

По поводу других стран уточняйте в телеге.

Оплата - яндекс деньги/биткоин

Стоимость 150 рублей.

Также возможна работа через Гаранта

Связь:

telegram: @Brutebro

ICQ 729306863

почта: brutebro@mail.ru

Удачных дел, бро!

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