Мир деловых людей

Отправлено Сегодня, 14:09

СЫГРАЕМ В ХОККЕЙ? Недавно Моссовет зарегистрировал новую организацию «Фонд помощи ветеранов хоккея СССР». «Что ж такого? – скажет читатель, — сегодня организации рождаются, как грибы, в том числе и различные фонды». Однако для нижневартовцев рождение этой организации представяет определенный интерес.Во-первых, интересен состав учредителей. Это Федерация хоккея профсоюзного спорта СССР, производственное объединение Сибнефтегазпереработка. ГАП «Энергосервис – Западная Сибирь». Во-вторых, в состав Фонда переходит сборная ветеранов СССР. В ее составе знакомые всем любителям спорта имена, такие, как Сидельников, Ляпкин, Эдуард Иванов, Зимин, Лутченко, Бабинов, Капустин, Гусев и другие. Всех их можно будет увидеть в ходе трех показательных игр в Нижневартовске и Лангепасе с 29 ноября по 3 декабря.На наш взгляд, представляют определенный интерес те цели, которые ставят пред собой учредители Фонда. Первое стремление учредительной – это перенести центр тяжести деятельности Фонда на территорию Нижневартовска, максимально использовав при этом возможности Москвы. И сегодня нижневартовцы вправе ожидать и появление в городе хоккейной команды мастеров, и строительства зимнего Дворца спорта. Полную поддержку деятельности в этом направлении гарантировали председатель городского Совета С.В. Селезнев и председатель постоянной комиссии Совета по физкультуре и спорту А.Д. Пясецкий. Более того, председатель городского Совета высказал готовность Совета войти в состав учредителей.>Фонд планирует строительство или приобретение фабрики по пошиву спортивной одежды. Этому благоприятствуют, во-первых, значительные возможности фонда в части рекламы, во-вторых, тесная взаимосвязь фонда с Академий наук СССР (председатель Федерации хоккеистов В.Е. Волков и управляющий делами Президиума АН СССР – одно лицо), а через нее с предприятиями страны, в-третьи, широки финансовые возможности Фонда, в-четвертых, ГАП «Энергочервис – Западная Сибирь» намерен передать в Фонд Театр молодежной моды, который преобрел широкую известность в нашем городе.

Однако этим не исчерпывается деятельность Фонда. Его уставные задачи содержат и развитие производства товаров народного потребления, и спортивно – зрелищные мероприятия, и рекламу, и развитие общественного питания, и конечно же, помощь ветеранам хоккейного спорта.

1 декабря 1990 года в досуговом центра «Самотлор» состоится презентация Фонда помощи ветеранов хоккейного спорта СССР. Устав Фонда предусматривает различные возможности для сотрудничества. Высшей ступенью участия является вхождение в состав учредителей. Сегодня еще двери в совет учредителей не закрыты ни для кого. Достаточно лишь внести учредительный взнос в размере 100 тысяч рублей. Другой формой сотрудничества является участие в Фонде. Участие в Фонде не лимитируется суммой взноса. Однако участники пользуются самым широким спектром льгот. Так, Фонд способствует приобретению билетов на посещение крупных международных и внутрисоюзных соревнований, располагает возможностью использования спортивных и туристических баз почти на всех территории Союза, в том числе и для детско-юношеского спорта и отдыха. Фонд готов способствовать предпринимательской деятельности, взаимосвязям с партнерами иностранных государств.

Сегодня страна переживает серьезные экономические трудности, и в отсутствие порой самого необходимого, нам помнить бы, что ни одним хлебом сыт человек. В погоне за палкой колбасы на бы не забыть не только о ветеранах спорта далекой Москвы, некогда доставивших нам много эмоциональных радостей, но и о собственной физической культуре о том многом другом что позволяет нам оставаться людьми.