Моя профессия — учить людей зарабатывать деньги

Отправлено Сегодня, 14:08

Последние недели мои друзья и знакомые задают один тот же вопрос: «Почему ничего не пишу в защиту бригады Е.В. Диева, которая под моим методическим руководством была переведена на арендный подряд?» Причину своего молчания объяснить всем. Я хотел, что бы рабочие и другие заинтересованные лица разобрались сами, что делается, как и в чьих интересах.

Читатель сегодня убедиться в голословности первоначального обвинения, что арендный подряд в УТТ Самотлорнефть внедряем административно-бюрократическим методом. Снят вопрос и о рвачах из уважаемой мной бригады Е.В. Диева.

Следует отметить, что перевод бригады на аренду осуществляется с декабря 1988 года, когда вообще никакого законодательства об аренде не существовало, а были лишь один к ней призывы. С позиции сегодняшнего дня мы сами критически оцениваем свою работу и не гонимся за скороспелым успехом. Именно поэтому за прошедшие полгода мы не выпустили на аренду больше никого, кроме Е.В. Диева, хотя расчеты сегодня подготовлены по всем бригадам и ремонтной мастерской.

Переводя кого-либо на арендный подряд, мы никогда не ставили вопроса об эффективности наших работ. Более того, мы всех и сразу предупреждаем, что сам по себе переход на аренду ни роста заработной платы, ни эффективности не дает. Все что мы делаем, это только создаем условия, заинтересованность в эффективном труде и в меру своей компетентности подсказываем как бы это можно было сделать.

В многочисленных рассуждениях об экономике мы как-то забыли, что это наука о создании материальных благ, о формировании национального богатства. Мы дожили до того, что идеалом экономиста у нас является человек, лучше других знающий инструкции и умеющий при необходимости их обходить. Я же хочу научить людей зарабатывать миллионы. Для начала хотя бы один на всех (на предприятие, на цех, бригаду), а если не будут мешать, то и на каждого. Это моя профессия.

Однако нужны и способные ученики. Диев оказался из таких. Собственно говоря, сама идея организации работы и практическая ее реализация полностью принадлежит бригаде, и наш труд здесь более чем скромен.

При переводе коллективов на арендный подряд мы отталкиваемся от сложившихся результатов: стоимости работ заработной платы. Выполнение работ и порядок расчетов переводим на договорную основу. А дальше уже слово за коллективом. То, что получает коллектив при расширении фронта работ и экономии затрат более менее ясно. Остается ответить на вопрос, что же получит государство.

Во-первых, часть получаемого дополнительного дохода коллектив не имеет права расходовать на оплату труда, а должен израсходовать на развитие производства. Во-вторых высвобождаются оборудование, техника, материалы, которые могут быть использованы в другом месте, что особенно важно в условиях существующего дефицита. Наконец, мы наблюдаем конкуренцию, которая при правильном подходе может стать реальным социалистическим соревнованием. Я уже не говорю о культуре и организации производства. Я уже не говорю о том, что только через экономию затрат и конкуренцию мы можем прийти к снижению цен.

На этом, пожалуй, можно было бы и закончить. Но хочу дать общую оценку событиям, происходящие в городе, проводом для которых послужил арендный подряд бригады Е.В. Диева.

Перестройка сегодня тронула всех, но ее успех или неудача во многом зависит от того, какую позицию займет рабочий класс. Если подходить к этой категории людей не абстрактно, а с позиции конкретно-исторических и географических условий, то следует признать, что рабочий класс нашего региона имеет свои весьма специфические условия. Основная масса рабочих в нашем регионе занята в нефтедобывающей и строительных отраслях. Обе эти отрасли по своим особенностям ближе к сельскому хозяйству, чем к фабрично-заводским условиям. Такие условия не способствуют консолидации наиболее прогрессивных сил. Рабочий класс данных отраслей с учетом еще и региональных особенностей является более высокооплачиваемым по сравнению с населением других регионов страны. Оба перечисленных фактора делают рабочий класс региона пассивным.

Но это не мешает консолидироваться наиболее деклассированной части общества, которую перестроечные явления все более и более выталкивают на свое заслуженное место. Чувствуя себя некомфортно, они начинают выступать от имени рабочего класса, скатываясь из-за недостатка аргументов рано или поздно либо к террористическим актам на националистической почве, либо к фарсу в виде голодовок.

Я обращаюсь ко всем трезвомыслящим и болеющим за дело перестройки. Не потворствуйте этим процессам! Время все расставит на свои места.