Производственно-комерческой фирме Инсэлко холдинн пять лет.

Отправлено Сегодня, 14:00

Пять лет существования фирмы – срок сравнительно небольшой, и конечно же нам еще рано трубить в фанфары и сравнивать себя с крупными звездами мирового и российского бизнеса. Но одно можно заявить сегодня с полной ответственностью – наша фирма состоялась, доказав свою жизнеспособность в неблагоприятных условиях экономического кризиса, галопирующей инфляции, грабительской системы налогообложения, “наездов” государственных и мафиозных структур.

За этот короткий период мы прошли путь от небольшой фирмы, размещающейся в одном кабинете и арендующей несколько торговых точек, до холдинга, вобравшего в себя 90 процентов рыночного хозяйства города и объединяющего в своем составе более десяти крупных предприятий.

Несколько цифр, характеризующих эффективность нашей деятельности.

Объем продаж по всем предприятиям холдинга в 1995 году составил около 10 миллионов долларов.

Сегодня “Инсэлко холдинг” – одна из немногих фирм, если не единственная, ведет строительство, используя при этом только собственные средства. Несмотря на различные проблемы и трудности, иногда создаваемые для нас искусственно, мы активно продолжаем совершенствовать рыночную инфраструктуру города.

Наши достижения – результат деятельности многих людей, работающих в нашей фирме: Журова Михаила Ивановича, Богдановой Натальи Владимировны, Григорьева Николая Николаевича, Гавриленко Николая Константиновича, Мухина Василия Витальевича и многих других. Наша успешная деятельность была бы навряд ли возможной без оказанной в свое время поддержки со стороны администрации города, в частности Тимошкова Юрия Ивановича, Грабовского Владимира Соломоновича, Дунского Петра Кирилловича, Добрыгина Василия Михайловича.

Мы так же благодарны за понимание и поддержку со стороны администрации города Мегиона – Горбатова Егора Ивановича, Михалева Владимира Григорьевича, Рогалева Владимира Леонтьевича, Сенчикова Бориса Викторовича.

Прекрасные партнерские отношения сложились у нас с КИБ-банком, заводом “Стройиндустрия”, банком “Приобье” и многими другими. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничества с нашими партнерами.

Сегодняшняя жизнь остается сложной, противоречивой, полной проблем и препятствий, но уверен, что фирма “Инсэлко холдинг”, несмотря ни на какие трудности объективного и субъективного характера, будет действовать и развиваться, делая все возможное для процветания земли, на которой мы все живем.