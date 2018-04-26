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Как уберечь сайты от падения трафика с Google летом 2018

Автор темы AnnaYa, Вчера, 13:32

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#1 AnnaYa

AnnaYa

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Отправлено Вчера, 13:32

Грядет очень непростое время для SEO-оптимизаторов  и готовит его Google со своим Mobile First и другими нововведениями летом 2018 года. 
 
Подробнее, чем это все грозит, вы можете почитать в статье Dr.Max "Mobile-First Index – убийца оптимизаторов от Google" 
 
Положение Google по-прежнему останется доминирующим в мобильном поиске и в Рунете — до тех пор, пока они будут развивать свой Андроид.
 
Но трафик у многих сайтов сильно упадет.
 
Если очень кратко, главные из нововведений Гугла, которые вступят в силу:
 
— Mobile First Index – т.е. индекс (кэш) Гугла будет теперь состоять из мобильных, а не десктопных версий сайта. Соответственно, факторы ранжирования будут рассчитываться (в том числе и для десктопа) на основании мобильной версии.
 
— Ожидается перераспределение ссылочной массы и ТОПов в Гугле.
 
— Доля мобильного поиска все растет — сейчас это в среднем около 50% в Рунете. Доля голосового поиска тоже растет.
 
— С июля 2018 года все HTTP-сайты в браузере Хром будут помечаться как ненадежные.
 
Очень подробно все читайте в статье по ссылке выше.  Этой информации нигде в Рунете нет в таком детальном виде. 

 

 


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