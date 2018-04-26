Как уберечь сайты от падения трафика с Google летом 2018

Отправлено Вчера, 13:32

Грядет очень непростое время для SEO-оптимизаторов и готовит его Google со своим Mobile First и другими нововведениями летом 2018 года.

Подробнее, чем это все грозит, вы можете почитать в статье Dr.Max "Mobile-First Index – убийца оптимизаторов от Google"

Положение Google по-прежнему останется доминирующим в мобильном поиске и в Рунете — до тех пор, пока они будут развивать свой Андроид.

Но трафик у многих сайтов сильно упадет.

Если очень кратко, главные из нововведений Гугла, которые вступят в силу:

— Mobile First Index – т.е. индекс (кэш) Гугла будет теперь состоять из мобильных, а не десктопных версий сайта. Соответственно, факторы ранжирования будут рассчитываться (в том числе и для десктопа) на основании мобильной версии.

— Ожидается перераспределение ссылочной массы и ТОПов в Гугле.

— Доля мобильного поиска все растет — сейчас это в среднем около 50% в Рунете. Доля голосового поиска тоже растет.

— С июля 2018 года все HTTP-сайты в браузере Хром будут помечаться как ненадежные.

Очень подробно все читайте в статье по ссылке выше. Этой информации нигде в Рунете нет в таком детальном виде.