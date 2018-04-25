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WAP.SeriousPartner.biz - во всем виноват WAP-Click! До 10р ребилл!

Автор темы RomaSerious, Вчера, 11:00

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#1 RomaSerious

RomaSerious

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Отправлено Вчера, 11:00

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СЕРЬЕЗНЫМ ПАРТНЕРАМ  - СЕРЬЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ

 

 
Партнерская программа SeriousPartner запускает полноценное WAP-Click партнерское решение!
Со времени нашего последнего официального топика на серче многое изменилось, мы обзавелись реальными прямыми подключениями, наладили отношения с ОСС и мастер-агрегаторами, поэтому можем предложить вам уникальные условия и эксклюзивные ЛП по большинству операторов СНГ. 
На рынке мобильных подписок мы работаем более 8 лет! Наша репутация и опыт говорят сами за себя.
 
МЫ НЕ ЯВЛЯЕМСЯ РЕССЕЛЕРАМИ RGK, RICHWAP И ПР.
 
Если вы владелец крупных порталов изготовим для вас персональные лендинги именно под вашу площадку. Наша команда подготовленных дизайнеров и верстальщиков сделают это в кратчайшие сроки. Как показывает практика подобные решения увеличивают число конверсий минимум в 2 раза.
 
Для арбитражников изготавливаем сочные прокладки, именно под ваш трафик и методы слива. Всеми возможными способами помогаем в увеличении конверсий и масштабировании.
 
Для проверенных временем партнеров предлагаем лучшие условия на рынке и возможность кредитования подписок.
 
Если вы партнерка - мы с радостью дадим на ресcейл наши прямые лендинги на особых условиях.
 
Самым серьезным и особенным партнерам сможем поднять собственную партнерскую платформу.
 
Вкратце:
- Моментальный выкуп
- Эксклюзивные LP
- Высокие отчисления
- Выплаты без задержек
- Прямые договора с ОСС
- Свой биллинг мобильных платежей
- Отзывчивый саппорт
- Кристально чистая репутация
 
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Другие примеры наших лендингов:
 
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Также на WAP-Click доступны такие страны, как: Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан.
 
Контакты:
telegram: @SeriousPartner
skype: support@seriouspartner.biz
icq: 931210
в системе: тикеты
 

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