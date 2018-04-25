WAP.SeriousPartner.biz - во всем виноват WAP-Click! До 10р ребилл!

Отправлено Вчера, 11:00

СЕРЬЕЗНЫМ ПАРТНЕРАМ - СЕРЬЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ

полноценное WAP-Click партнерское решение! Партнерская программа SeriousPartner запускает

Со времени нашего последнего официального топика на серче многое изменилось, мы обзавелись реальными прямыми подключениями, наладили отношения с ОСС и мастер-агрегаторами, поэтому можем предложить вам уникальные условия и эксклюзивные ЛП по большинству операторов СНГ.

На рынке мобильных подписок мы работаем более 8 лет! Наша репутация и опыт говорят сами за себя.

МЫ НЕ ЯВЛЯЕМСЯ РЕССЕЛЕРАМИ RGK, RICHWAP И ПР.

Если вы владелец крупных порталов изготовим для вас персональные лендинги именно под вашу площадку. Наша команда подготовленных дизайнеров и верстальщиков сделают это в кратчайшие сроки. Как показывает практика подобные решения увеличивают число конверсий минимум в 2 раза.

Для арбитражников изготавливаем сочные прокладки, именно под ваш трафик и методы слива. Всеми возможными способами помогаем в увеличении конверсий и масштабировании.

Для проверенных временем партнеров предлагаем лучшие условия на рынке и возможность кредитования подписок.

Если вы партнерка - мы с радостью дадим на ресcейл наши прямые лендинги на особых условиях.

Самым серьезным и особенным партнерам сможем поднять собственную партнерскую платформу.

Вкратце:

- Моментальный выкуп

- Эксклюзивные LP

- Высокие отчисления

- Выплаты без задержек

- Прямые договора с ОСС

- Свой биллинг мобильных платежей

- Отзывчивый саппорт

- Кристально чистая репутация

Другие примеры наших лендингов:

Также на WAP-Click доступны такие страны, как: Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан.

Контакты:

skype: support@seriouspartner.biz

icq: 931210

в системе: тикеты