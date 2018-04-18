Кто пишет продающие тексты для инфобизнеса сам?

Отправлено Сегодня, 12:55

Если пишите продажники сами или делегируете не самым лучшим исполнителям, пожалуйста, обратите внимание на следующие два момента:



1) Продумайте УТП

2) Сделайте введение читабельным



Честно, наболело! Тексты-то в целом неплохие на просторах рунета: и выгоды ВЫориентированы, и возражения все расписаны, и цена грамотно обоснована. Но введения такие скучные, что читать не хочется. Я предлагаю вам нескольких работающих приемов.

Начните с выгоды, бейте прямо в цель! Например, вы предлагаете услуги связи.

Не пишите "Для людей всегда была важна связь друг с другом. Лалала. Мы дарим вам возможность слышать голоса любимых людей. Лалала."

Это не работает, это скучно!



Вместо это начните так : "Бизнес-звонки! Дешевле только не звонить." А далее сразу опишите выгоды вашей связи



Начните с проблемы, выявите самые больные места , то, что мешает целевой аудитории и в лоб напомните об этой неудобности.



Заденьте больное место и дайте решение.

Например, вы продаете хипсит. Опишите проблемную ситуацию:

"Вышли на прогулку, а ребенок не хочет сидеть в коляске. Пешком идти тоже не хочет. В итоге вы идете с ребенком на руках, попутно попинывая коляску"

Следующим блоком решите проблему - опишите выгоды хипсита (такая штука для мам, одевается как пояс)



, то, что мешает целевой аудитории и в лоб напомните об этой неудобности. Заденьте больное место и Например, вы продаете хипсит. Опишите проблемную ситуацию: "Вышли на прогулку, а ребенок не хочет сидеть в коляске. Пешком идти тоже не хочет. В итоге вы идете с ребенком на руках, попутно попинывая коляску" Следующим блоком решите проблему - опишите выгоды хипсита (такая штука для мам, одевается как пояс) Начните с отзыва. Тут все очень просто, даже писать самому ничего не нужно. Но этот прием почему-то игнорируется. Отзыв - это социальное доказательство, оно внушает доверие. Если нет отзывов, то соберите их у старых заказчиков - можно за плюшку.

Знаете, почему клиенты не любят писать отзывы? Потому что они сами не знают с чего начать писать. Помогите им в этом. Напишите для них небольшой опросник. Иначе получите очередное: "Все понравилось, спасибо вам!". Не очень убедительно, верно?



Примерный бриф для отзыва:



1) Какую услугу или товар купили?

2) Устроил ли вас срок исполнения/доставки

3) Что повлияло на выбор именно нашей компании?

4) Как мы решили вашу проблему?

5) Какие есть пожелания и предложения?



​Начните с середины истории - такой способ работает, если рассказ действительно интригует и задевает боли ЦА



Расскажите интересный факт по теме - не ленитесь и поищите что-то новое. Заезженные факты никому не интересны



И помните, что цель первого предложения - чтобы человек прочитал второе, а второго - третье и т.д.



Первым 10 читателям этой темы проведу бесплатный аудит лендинга или продающего текста (у кого что есть), а также помогу придумать УТП. Пишите на почту copywriter@mistertext.ru или в скайп mistertext



А какие введения для своих текстов пишите вы? Что заходит, а что не очень, делитесь опытом =)