Кто пишет продающие тексты для инфобизнеса сам?

Если пишите продажники сами или делегируете не самым лучшим исполнителям, пожалуйста, обратите внимание на следующие два момента:
1) Продумайте УТП
2) Сделайте введение читабельным
Честно, наболело! Тексты-то в целом неплохие на просторах рунета: и выгоды ВЫориентированы, и возражения все расписаны, и цена грамотно обоснована. Но введения такие скучные, что читать не хочется. Я предлагаю вам нескольких работающих приемов.
- Начните с выгоды, бейте прямо в цель! Например, вы предлагаете услуги связи.
Не пишите "Для людей всегда была важна связь друг с другом. Лалала. Мы дарим вам возможность слышать голоса любимых людей. Лалала."
Это не работает, это скучно!
Вместо это начните так: "Бизнес-звонки! Дешевле только не звонить." А далее сразу опишите выгоды вашей связи
- Начните с проблемы, выявите самые больные места, то, что мешает целевой аудитории и в лоб напомните об этой неудобности.
Заденьте больное место и дайте решение.
Например, вы продаете хипсит. Опишите проблемную ситуацию:
"Вышли на прогулку, а ребенок не хочет сидеть в коляске. Пешком идти тоже не хочет. В итоге вы идете с ребенком на руках, попутно попинывая коляску"
Следующим блоком решите проблему - опишите выгоды хипсита (такая штука для мам, одевается как пояс)
- Начните с отзыва. Тут все очень просто, даже писать самому ничего не нужно. Но этот прием почему-то игнорируется. Отзыв - это социальное доказательство, оно внушает доверие. Если нет отзывов, то соберите их у старых заказчиков - можно за плюшку.
Знаете, почему клиенты не любят писать отзывы? Потому что они сами не знают с чего начать писать. Помогите им в этом. Напишите для них небольшой опросник. Иначе получите очередное: "Все понравилось, спасибо вам!". Не очень убедительно, верно?
Примерный бриф для отзыва:
1) Какую услугу или товар купили?
2) Устроил ли вас срок исполнения/доставки
3) Что повлияло на выбор именно нашей компании?
4) Как мы решили вашу проблему?
5) Какие есть пожелания и предложения?
- Начните с середины истории - такой способ работает, если рассказ действительно интригует и задевает боли ЦА
- Расскажите интересный факт по теме - не ленитесь и поищите что-то новое. Заезженные факты никому не интересны
И помните, что цель первого предложения - чтобы человек прочитал второе, а второго - третье и т.д.
Первым 10 читателям этой темы проведу бесплатный аудит лендинга или продающего текста (у кого что есть), а также помогу придумать УТП. Пишите на почту copywriter@mistertext.ru или в скайп mistertext
А какие введения для своих текстов пишите вы? Что заходит, а что не очень, делитесь опытом =)