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Кто пишет продающие тексты для инфобизнеса сам?

Автор темы mr Text, Сегодня, 12:53

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#1 mr Text

mr Text

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 12:55

Если пишите продажники сами или делегируете не самым лучшим исполнителям, пожалуйста, обратите внимание на следующие два момента:

1) Продумайте УТП
2) Сделайте введение читабельным 

Честно, наболело! Тексты-то в целом неплохие на просторах рунета: и выгоды ВЫориентированы, и возражения все расписаны, и цена грамотно обоснована. Но введения такие скучные, что читать не хочется. Я предлагаю вам нескольких работающих приемов.

  •  Начните с выгоды, бейте прямо в цель! Например, вы предлагаете услуги связи. 

  Не пишите "Для людей всегда была важна связь друг с другом. Лалала. Мы дарим вам возможность слышать голоса любимых людей. Лалала."
Это не работает, это скучно! 

Вместо это начните так: "Бизнес-звонки! Дешевле только не звонить." А далее сразу опишите выгоды вашей связи
 

  • Начните с проблемы, выявите самые больные места, то, что мешает целевой аудитории и в лоб напомните об этой неудобности.

    Заденьте больное место и дайте решение.
    Например, вы продаете хипсит. Опишите проблемную ситуацию:
    "Вышли на прогулку, а ребенок не хочет сидеть в коляске. Пешком идти тоже не хочет. В итоге вы идете с ребенком на руках, попутно попинывая коляску
    Следующим блоком решите проблему - опишите выгоды хипсита (такая штука для мам, одевается как пояс) 
     
  • Начните с отзыва. Тут все очень просто, даже писать самому ничего не нужно. Но этот прием почему-то игнорируется. Отзыв - это социальное доказательство, оно внушает доверие. Если нет отзывов, то соберите их у старых заказчиков - можно за плюшку. 

Знаете, почему клиенты не любят писать отзывы? Потому что они сами не знают с чего начать писать. Помогите им в этом. Напишите для них небольшой опросник. Иначе получите очередное: "Все понравилось, спасибо вам!". Не очень убедительно, верно? 

Примерный бриф для отзыва:

1) Какую услугу или товар купили?
2) Устроил ли вас срок исполнения/доставки
3) Что повлияло на выбор именно нашей компании?
4) Как мы решили вашу проблему?
5) Какие есть пожелания и предложения?
 

  • ​Начните с середины истории - такой способ работает, если рассказ действительно интригует и задевает боли ЦА
     
  • Расскажите интересный факт по теме - не ленитесь и поищите что-то новое. Заезженные факты никому не интересны

    И помните, что цель первого предложения - чтобы человек прочитал второе, а второго - третье и т.д.

    Первым 10 читателям этой темы проведу бесплатный аудит лендинга или продающего текста (у кого что есть), а также помогу придумать УТП. Пишите на почту copywriter@mistertext.ru или в скайп mistertext
     

А какие введения для своих текстов пишите вы? Что заходит, а что не очень, делитесь опытом =)


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