Партнерская программа кэшбэк-сервиса №1 - КэшФоБрендс

Доброго времени суток, Уважаемые Вебмастера!
Представляем Вашему вниманию партнерскую программу кэшбэк-сервиса КэшФоБрендс - https://cash4brands.ru/partnerka-info
Вы арбитражник? Блоггер? У вас есть сайт о покупках в интернете, группа в соцсети, instagram или что-то другое? Поможем монетизировать практически любой трафик!
Что мы можем предложить Вам?
✓ 50% от заработка кэшбэк-сервиса Lifetime (т.е. пожизненно, за тех пользователей, которые зарегистрировались по Вашей реф ссылке) + 15 руб за регистрацию
✓ Доход за активного клиента не менее 850 рублей в год (в зависимости от источника эта цифра может быть выше в несколько раз)
✓ Вывод заработка от 1 рубля (электронные кошельки, карты и мобильный телефон)
✓ Индивидуальная тех поддержка - креативы, ленды, баннера и прочее
✓ Надежная и стабильная работа с 2014 года и безупречная репутация
Принимаем весь русскоязычный трафик, не важно с какой страны (Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина и другие).
Немного фактов о нас.
Вы рекламируете действительно полезный сервис, за который не стыдно!
✓ Лояльная и быстрая техподдержка (самый высокий процент положительных отзывов пользователей среди аналогичных сервисов на otzovik.com, irecommend.ru и других)
✓ Вывод кэшбэка от 1 рубля
✓ Лучшее мобильное приложение для Кэшбэка на iOS и Android (по оценкам пользователей на Play Market и App Store среди остальных кэшбэк-сервисов)
✓ Есть браузерное расширение и много других интересных плюшек (постоянные конкурсы и пр.)
С каждым вебмастером мы готовы работать индивидуально!
Если вы уже работаете с партнерской программой другого кэшбэк-сервиса, пишите нам на почту partner@cash4brands.ru - мы предложим Вам лучшие условия.
Контакты для связи:
partner@cash4brands.ru
https://vk.com/im?me...&sel=-158551583
Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с КэшФоБрендс!