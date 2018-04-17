Партнерская программа кэшбэк-сервиса №1 - КэшФоБрендс

Отправлено Вчера, 11:08





Доброго времени суток, Уважаемые Вебмастера!

Представляем Вашему вниманию партнерскую программу кэшбэк-сервиса КэшФоБрендс - https://cash4brands.ru/partnerka-info

Вы арбитражник? Блоггер? У вас есть сайт о покупках в интернете, группа в соцсети, instagram или что-то другое? Поможем монетизировать практически любой трафик!



Что мы можем предложить Вам?



✓ 50% от заработка кэшбэк-сервиса Lifetime (т.е. пожизненно, за тех пользователей, которые зарегистрировались по Вашей реф ссылке) + 15 руб за регистрацию

✓ Доход за активного клиента не менее 850 рублей в год (в зависимости от источника эта цифра может быть выше в несколько раз)

✓ Вывод заработка от 1 рубля (электронные кошельки, карты и мобильный телефон)

✓ Индивидуальная тех поддержка - креативы, ленды, баннера и прочее

✓ Надежная и стабильная работа с 2014 года и безупречная репутация



Принимаем весь русскоязычный трафик, не важно с какой страны (Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина и другие).



Немного фактов о нас.

Вы рекламируете действительно полезный сервис, за который не стыдно!



✓ Лояльная и быстрая техподдержка (самый высокий процент положительных отзывов пользователей среди аналогичных сервисов на otzovik.com, irecommend.ru и других)

✓ Вывод кэшбэка от 1 рубля

✓ Лучшее мобильное приложение для Кэшбэка на iOS и Android (по оценкам пользователей на Play Market и App Store среди остальных кэшбэк-сервисов)

✓ Есть браузерное расширение и много других интересных плюшек (постоянные конкурсы и пр.)



С каждым вебмастером мы готовы работать индивидуально!

Если вы уже работаете с партнерской программой другого кэшбэк-сервиса, пишите нам на почту partner@cash4brands.ru - мы предложим Вам лучшие условия.



Контакты для связи:

partner@cash4brands.ru

https://vk.com/im?me...&sel=-158551583



Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с КэшФоБрендс!​

Желаем Вам отличных профитов!

