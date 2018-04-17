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Партнерская программа кэшбэк-сервиса №1 - КэшФоБрендс

Автор темы КэшФоБрендс, Вчера, 11:08

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#1 КэшФоБрендс

КэшФоБрендс

    Новичок

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Отправлено Вчера, 11:08

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Доброго времени суток, Уважаемые Вебмастера!
Представляем Вашему вниманию партнерскую программу кэшбэк-сервиса КэшФоБрендс - https://cash4brands.ru/partnerka-info

Вы арбитражник? Блоггер? У вас есть сайт о покупках в интернете, группа в соцсети, instagram или что-то другое? Поможем монетизировать практически любой трафик!

Что мы можем предложить Вам?

 50% от заработка кэшбэк-сервиса Lifetime (т.е. пожизненно, за тех пользователей, которые зарегистрировались по Вашей реф ссылке) + 15 руб за регистрацию
 Доход за активного клиента не менее 850 рублей в год (в зависимости от источника эта цифра может быть выше в несколько раз)
 Вывод заработка от 1 рубля (электронные кошельки, карты и мобильный телефон)
 Индивидуальная тех поддержка - креативы, ленды, баннера и прочее
 Надежная и стабильная работа с 2014 года и безупречная репутация

Принимаем весь русскоязычный трафик, не важно с какой страны (Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина и другие).

Немного фактов о нас.
Вы рекламируете действительно полезный сервис, за который не стыдно!

 Лояльная и быстрая техподдержка (самый высокий процент положительных отзывов пользователей среди аналогичных сервисов на otzovik.com, irecommend.ru и других)
 Вывод кэшбэка от 1 рубля
 Лучшее мобильное приложение для Кэшбэка на iOS и Android (по оценкам пользователей на Play Market и App Store среди остальных кэшбэк-сервисов)
 Есть браузерное расширение и много других интересных плюшек (постоянные конкурсы и пр.)

С каждым вебмастером мы готовы работать индивидуально!
Если вы уже работаете с партнерской программой другого кэшбэк-сервиса, пишите нам на почту partner@cash4brands.ru - мы предложим Вам лучшие условия.

Контакты для связи:
partner@cash4brands.ru
https://vk.com/im?me...&sel=-158551583

 

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Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с КэшФоБрендс!​

Желаем Вам отличных профитов!smile.gif
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