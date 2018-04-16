официальный проект от Домру

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Автор темы domvspb, Вчера, 12:33

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#1 domvspb

domvspb

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Отправлено Вчера, 12:33

Приглашаем Вас в партнёрскую программу Dom.ru Мания!

ЭР-Телеком — ведущий независимый федеральный оператор телеком-услуг в России. Работает с 2001 года. Поставщик quadro-play услуг: широкополосный доступ ШПД в интернет, кабельное и HD-телевидение, мобильная и городская телефонная связь.

Стань онлайн-дилером Дом.ru, зарабатывай на своих лидах.

Мы платим за подключенные услуги.

- Каждая подключенная услуга оплачивается по фиксированной ставке. Например для подключений в СПБ – 650 рублей независимо от типа услуги (Интернет, ТВ или Телефония)

- Удобный личный кабинет с уникальным ID и функцией отслеживания текущего статуса заявки

- Выплата на банковскую карты до 20 числа каждого месяца за заявки, подключенные в предыдущем.

- Скидка на услуги связи Вам, как нашему партнеру

Для начала работы с партнерской программой необходимо:

1) Зарегистрироваться в личном кабинете: http://domru.ru/partners/mania/

2) Заполнить профиль в личном кабинете и данные банковской карты для выплат вознаграждения.

3) Рекомендовать услуги через свои сайты.

4) Отправлять простые заявки на подключение к нашим услугам из личного кабинета или с сайта dom.ru, указав свой ID номер.

После подачи заявки на подключение клиента в личный кабинет, Работаем Мы:

· Мы свяжемся с потенциальным Абонентом по указанному тобой номеру телефона.

· Подробно расскажем об услугах, ответим на все его вопросы.

· Подключим Абонента в течение 3 дней с момента его согласия.

· После подключения Абонента по Вашей рекомендации, Вам будет начислено вознаграждение (см. в личном кабинете).

· Деньги мы выплачиваем ежемесячно 15 числа на банковскую карту, указанную Вами в личном кабинете.

Партнеры, показывающие выдающиеся результаты будут вознаграждены увеличением ставок за подключенные услуги.

Контакты для партнёров:

mailto:domruvspb@yandex.ru – по вопросам выплат, общие вопросы

 

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