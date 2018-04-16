официальный проект от Домру

Отправлено Вчера, 12:33

Приглашаем Вас в партнёрскую программу Dom.ru Мания!



ЭР-Телеком — ведущий независимый федеральный оператор телеком-услуг в России. Работает с 2001 года. Поставщик quadro-play услуг: широкополосный доступ ШПД в интернет, кабельное и HD-телевидение, мобильная и городская телефонная связь.



Стань онлайн-дилером Дом.ru, зарабатывай на своих лидах.



Мы платим за подключенные услуги.



- Каждая подключенная услуга оплачивается по фиксированной ставке. Например для подключений в СПБ – 650 рублей независимо от типа услуги (Интернет, ТВ или Телефония)



- Удобный личный кабинет с уникальным ID и функцией отслеживания текущего статуса заявки



- Выплата на банковскую карты до 20 числа каждого месяца за заявки, подключенные в предыдущем.



- Скидка на услуги связи Вам, как нашему партнеру



Для начала работы с партнерской программой необходимо:



1) Зарегистрироваться в личном кабинете: http://domru.ru/partners/mania/



2) Заполнить профиль в личном кабинете и данные банковской карты для выплат вознаграждения.



3) Рекомендовать услуги через свои сайты.



4) Отправлять простые заявки на подключение к нашим услугам из личного кабинета или с сайта dom.ru, указав свой ID номер.



После подачи заявки на подключение клиента в личный кабинет, Работаем Мы:



· Мы свяжемся с потенциальным Абонентом по указанному тобой номеру телефона.



· Подробно расскажем об услугах, ответим на все его вопросы.



· Подключим Абонента в течение 3 дней с момента его согласия.



· После подключения Абонента по Вашей рекомендации, Вам будет начислено вознаграждение (см. в личном кабинете).



· Деньги мы выплачиваем ежемесячно 15 числа на банковскую карту, указанную Вами в личном кабинете.



Партнеры, показывающие выдающиеся результаты будут вознаграждены увеличением ставок за подключенные услуги.



Контакты для партнёров:



mailto:domruvspb@yandex.ru – по вопросам выплат, общие вопросы