Вебдизайн, лого, фирменный стиль, полиграфия, соцсети в едином стиле

Отправлено Сегодня, 01:20

Доброго времени суток! Меня зовут Татьяна, занимаюсь брендингом и веб-дизайном.

Основные направления:



- Разработка логотипов, фирменный стиля, брендов.

Помогаю бизнесу сформировать свою уникальность и донести её до потребителя.



- Дизайн сообществ в социальных сетях в едином стиле.

Оформляю ВKонтакте, Facebook, Twitter, Youtube, Одноклассники. Реализую любые задачи на вики-разметке – меню, вики-лендинги, микросайты вк.



Для работы со мной:



Напишите мне сообщение вконтакте или на почту studiofreshart@gmail.com. В сообщении желательно указать краткое задание на дизайн и ссылку на проект. Далее я задам уточняющие вопросы, сориентирую по срокам и стоимости.



- Работаю с 50% предоплатой (логотипы 100%) либо по Безопасной Сделке на fl.ru

- Веду дела исключительно через переписку, чтобы можно было в любой момент перечитать указания по работе для лучшего понимания.

- Тестовые задания и предварительные наброски не делаю.

- Хороший и продуманный дизайн требует достаточное количество времени.

- Все работы в срок до 2 дней являются срочными, стоимость*2.



Со мной легко договориться, а если проблемы в процессе работы всё-таки появились, то готова вернуть деньги. За 2 года работы серьезные недопонимания с клиентами возникали всего 3 раза. Во всех случаях предоплата была возвращена, а сотрудничество прекращено по обоюдному согласию.

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Тарифы:

https://vk.com/page-114046543_53052622

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Портфолио:

https://fl.ru/users/Fresh__Art/

https://vk.com/studio_fresh_art

https://www.behance....tudio_fresh_art

Все работы, представленные в портфолио, защищены авторским правом.

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Отзывы:

https://vk.com/topic...046543_34079360

https://www.fl.ru/us...__Art/opinions/

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Для связи https://vk.com/id4386386

Почта – studiofreshart@gmail.com

WhatsApp, Telegram: +7 (925) 720-58-91

P.S. В данный момент прохожу обучение по созданию современных адаптивных сайтов и landing page, информацию по этим направлениям сообщу позже.

По сложившейся традиции, новая тема = маленький бонус.

Первым трем клиентам с этого форума 20% скидка на первый заказ за развернутый отзыв, который по окончании сотрудничества нужно будет опубликовать в этой теме и в моей группе вконтакте.

Ниже превью работ, изображения увеличиваются по клику. Периодически буду обновлять эту тему новыми работами.

Логотип для магазина детских товаров "World to Baby"

Демонстрация логотипа на упаковке

Оформление группы вконтакте: аватар, обложка, баннер, одноуровневое меню

Логотип для компании "Петербургский стиль"

Демонстрация логотипа на стеклянной двери

Демонстрация логотипа на стеклянной вывеске

Оформление группы вконтакте: аватар, обложка, шаблон для постов, одноуровневое меню

Анимированный баннер для группы вконтакте, в полный размер - https://d.radikal.ru...8d144dbd5e5.gif

Оформление фейсбук: аватар, обложка

Сообщение отредактировал Fresh Art: Сегодня, 01:37